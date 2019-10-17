Костанайские полицейские стали лучшими в республиканском арт-фестивале

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Квартет костанайских стражей порядка исполнил попурри на патриотическую тему на фестивале «Әр жүректе - туған жер» в Петропавловске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

Один из участников творческого коллектива, сотрудник патрульной полиции ОП Камыстинского района сержант Ерлик Сураганов, поделился своей историей:

«Я стал петь в школе, причем сольно. И хотя голос специально мне не ставили, это умение пригодилось в полиции. Придя на службу, выступил от нашего подразделения на областном арт-фестивале патриотической песни, где проходил отбор в состав группы для участия в региональном конкурсе в Караганде», - рассказал Е. Сураганов.

Другой участник квартета, участковый инспектор ювенальной полиции отдела полиции Костанайского района старший лейтенант полиции Аманат Какимжанов, не в первый раз участвует в творческих конкурсах среди правоохранителей. В этом году он завоевал в областном арт-фестивале Гран-при.





Участковый инспектор группы ювенальной полиции Южного отдела полиции капитан Ержан Ауезбеков до службы в полиции работал в областной филармонии. Он получил музыкально-педагогическое образование, играет на домбре, гитаре, выступает как акын.

В квартете поет и старший инспектор группы отдела кадровой политики отдела полиции Аулиекольского района капитан Динара Шакеева.

«Конкурс был масштабный, мы выбрали самую сложную позицию - квартет. Благодаря командной работе и красивой гармонии, выстроенной дирижером хора Татьяной Ивлевой, мы заняли первое место на региональном и республиканском конкурсе. Исполняли попурри из шести песен на русском и казахском языках. Здесь прозвучали песни Абая, патриотические песни о родине», - говорит Д. Шакеева.

В конкурсе приняли участие более 20 команд со всех областей страны.