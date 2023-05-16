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Костанайские полицейские спасли трехлетнего ребенка

Автор:  
Жанна Мусабаева
16 Мая 2023, 12:42
Костанайские полицейские спасли трехлетнего ребенка Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Костанае ребенок стоял на балконе 3 этажа и мог в любой момент выпасть. Трагедию сумели предотвратить полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полиции рассказали, что девочка упиралась руками о москитную сетку. Сообщение об этом поступило на пульт «102» от очевидцев.

На место происшествия немедленно прибыл патруль полиции, участковый инспектор и инспектор ювенальной полиции. Участковый инспектор полиции Ильяс Казбаев поднялся в квартиру на втором этаже и помог сотруднику патрульной службы Олжасу Амришеву подняться по карнизу на третий этаж.

«Действовали быстро и оперативно, прибыв на место происшествия, немедленно решили попасть в квартиру через второй этаж. Когда Олжас Амришев поднимался вверх, был момент, что он чуть не сорвался. Хорошо, что смог его удержать», - рассказал Ильяс Казбаев.

Второй патрульный полицейский Владимир Китов все это время находился под балконом, для того, чтобы подстраховать напарника.

Поднявшись в квартиру, полицейский успокоил девочку, в это время пришла домой мама ребенка. Как оказалось, женщина оставила дочь закрытой в квартире и пошла в магазин.

Спасательную операцию снимали на видео жители двора. В этот же день видео разошлось по социальным сетям и городским пабликам . Что касается матери ребенка, то с ней проведена профилактическая беседа. Семью взяли под контроль инспектора по делам несовершеннолетних.


Костанайская область   Происшествия   МВД РК   Спасение  
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