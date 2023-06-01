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Костанайские полицейские спасли 18-летнюю девушку, которая хотела утопиться

Автор:  
Жанна Мусабаева
1 Июня 2023, 21:44
Костанайские полицейские спасли 18-летнюю девушку, которая хотела утопиться Фото: департамент полиции области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — 18-летняя жительница города Костаная, столкнувшись с трудной жизненной ситуацией заплыла на середину реки Тобыл. Ее заметили проезжающие мимо водители, которые вызвали полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники автопатруля в составе Кайрата Кужахметова и Максата Батыржана, они быстро смогли, вытащить девушку на сушу.

«Как только поступил вызов, мы сразу же прибыли на мост, девушка уже была в воде. Я, не задумываясь, бросился в воду. Мой напарник страховал меня на берегу. Девушка находилась не на глубине, поэтому вытащил ее на берег быстро, осмотрели ее и передали в руки скорой медицинской помощи», - рассказал подробности Максат Батыржан.

В настоящий момент полицейские устанавливают родителей девушки, с ней самой будут работать психологи.

В полиции рассказали, что Максат Батыржан — опытный сотрудник полиции, в органах внутренних дел он работает с 2013 года. Его напарник Кайрат Кужахметов - с 2020 года. За время своей работы они неоднократно приходили на помощь гражданам.


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