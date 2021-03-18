Костанайские полицейские рассматривают новый подход в раскрытии краж скота

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О рассмотрении новых подходов в раскрытии краж скота рассказал на отчётной встрече начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Этот вывод, по его словам, был сделан на основе встреч с населением, руководителями крестьянских хозяйств, местными исполнительными органами, акимами сельских округов, участковыми в ходе поездок по региону.

«Были изучены все нормативные документы, которые касаются данного вопроса. Раскрытие краж скота технологически отстает от других видов преступлений. К примеру, кражи сотовых телефонов, мошенничества сегодня раскрываются с помощью информационных технологий. Преступления, совершенные на улицах и общественных местах раскрываются с помощью камер видеонаблюдения, в розыске помогают автоматизированные комплексы «Автоураган». А методика раскрытия краж скота осталась на уровне 90-х годов», - отметил налива департамента полиции.

По словам Б. Аймагамбетова, важно своевременное обращение потерпевших в полицию. На деле же владельцы скота иногда обращаются спустя дни, месяцы, а то и годы, после того, как терпят неудачу в самостоятельных поисках.

«Сотрудники инспектируют огромные территории, применяя высокопроходимую технику и задействовав, как минимум трех сотрудников - участкового, следователя и оперативника. При этом владельцы не предпринимают мер, по сохранности скота, на долгое время отпускают табун в степь, оставляя его без ежедневного присмотра. Объектом посягательства становится нетаврированный скот. Изучая статистику можно сделать вывод, что в 80% случаев речь идет не о кражах, а об утере скота, в основном с вольного выпаса»,- считает Б. Аймагамбетов.

Департамент полиции с заинтересованными органами намерен обсудить вопрос идентификации всего поголовья скота в области.

«Собственникам должно быть экономически выгодно заниматься вопросами идентификации скота, - отметили в ведомстве. - Необходимо рассмотреть вопрос снижения стоимости услуги таврирования, возможно, сделав ее бесплатной, так же как и биркование в регионах, где население занимается скотоводством. Для решения этих вопросов в регионе будет начато бессрочное оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе которого будет проведена ревизия всех подворий и неучтенный скот внесен в базу идентификации сельскохозяйственных животных , которую формируют ветеринарные врачи».

К ней, как объяснили в полиции, будут иметь доступ сотрудники патрульной полиции и участковые, которые могли бы проверять перевозимый, бесхозный скот, а также в случаях ДТП в онлайн-режиме. Это позволит быстро устанавливать владельцев скота и решать вопрос о привлечении их к ответственности, обеспечив принцип неотвратимости наказания, в том числе и за непринятие мер по идентификации животных.

Также будут перекрыты сельские дороги, на которых будет осуществляться проверка скота через планшеты и ставиться заслон, в том числе и браконьерам.

Все эти меры, уверены в департаменте полиции, позволят выработать новый подход в борьбе с кражами и повысить уровень их раскрываемости.