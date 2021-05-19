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Костанайские полицейские раскрыли кражу денег и вернули сельчанину

19 Мая 2021 05:45
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Костанайские полицейские раскрыли кражу денег и вернули сельчанину

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Участковый инспектор полиции раскрыл кражу денег в течение нескольких часов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

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«В селе Первомайское Аулиекольского района к участковому инспектору майору полиции Канату Оспанову обратился местный житель. 43-летний мужчина рассказал, что у него похитили деньги в сумме более 200 тысяч тенге», - рассказали в полиции.

При проведении оперативно - розыскных мероприятий в поле зрения майора полиции попал местный таксист, который нарушил правила дорожного движения. Мужчина сообщил, что очень спешит в город. В салоне находился 39-летний житель села, нигде не работающий, ранее судимый. В ходе разбирательств выяснилось, что пассажир похитил деньги у односельчанина и решил скрыться.

Как было установлено, подозреваемый узнал, что у потерпевшего имеются деньги и даже знал, где они лежат. Он проник в мастерскую и вытащил деньги в сумме 210 тысяч тенге.

В итоге полицейскими похищенное возвращено владельцу.


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#Костанайская область   #Борьба с преступностью   #Общество  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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