Костанайские полицейские презентовали документально-драматическую композицию

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Стражи порядка Костаная совместно с областным русским драматическими театром подготовили документально-драматическую композицию «Без права на покой», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественной обстановке было отмечено более 250 костанайских полицейских.

Мероприятие началось с возложения цветов к обелиску памяти. На плацу перед зданием департамента выставлен почётный караул. Полицейские возложили цветы к памятнику.

Исполняющий обязанности начальника ДП Костанайской области, полковник полиции Негмет Исмагулов выразил слова признательности и благодарности ветеранам, которые посвятили годы службе в органах внутренних дел, воспитали не одно поколение профессионалов.

«Ваш опыт, верность долгу и бережное отношение к традициям для нас бесценны», - отметил полковник полиции.

Сотрудникам полиции и ветеранам были вручены почетные грамоты и ведомственные награды. Среди них медалью «Кұрметті ардагері» наградили ветеранов ОВД Костанайской Кабдуали Кудебаева и Бакытжана Макеева. Почетной грамотой акима области отмечен патрульный полицейский старший лейтенант Мерей Хайруллин, который спас двухлетнего ребенка от падения из окна.

Нагрудным знаком «Отличник органов внутренних дел» І степени награжден Кайрат Шакупов, сотрудник управления административной полиции ДП области.