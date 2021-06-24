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    22:00, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Костанайские полицейские презентовали документально-драматическую композицию

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Стражи порядка Костаная совместно с областным русским драматическими театром подготовили документально-драматическую композицию «Без права на покой», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В торжественной обстановке было отмечено более 250 костанайских полицейских.

    Мероприятие началось с возложения цветов к обелиску памяти. На плацу перед зданием департамента выставлен почётный караул. Полицейские возложили цветы к памятнику.


    Исполняющий обязанности начальника ДП Костанайской области, полковник полиции Негмет Исмагулов выразил слова признательности и благодарности ветеранам, которые посвятили годы службе в органах внутренних дел, воспитали не одно поколение профессионалов.

    «Ваш опыт, верность долгу и бережное отношение к традициям для нас бесценны», - отметил полковник полиции.

    Сотрудникам полиции и ветеранам были вручены почетные грамоты и ведомственные награды. Среди них медалью «Кұрметті ардагері» наградили ветеранов ОВД Костанайской Кабдуали Кудебаева и Бакытжана Макеева. Почетной грамотой акима области отмечен патрульный полицейский старший лейтенант Мерей Хайруллин, который спас двухлетнего ребенка от падения из окна.

    Нагрудным знаком «Отличник органов внутренних дел» І степени награжден Кайрат Шакупов, сотрудник управления административной полиции ДП области.


    Теги:
    МВД РК Костанайская область Правоохранительные органы
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