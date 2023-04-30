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Костанайские полицейские предотвратили трагедию и спасли 3-летнего ребенка

Автор:  
Жанна Мусабаева
30 Апреля 2023, 12:27
Костанайские полицейские предотвратили трагедию и спасли 3-летнего ребенка

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанае полицейским пришлось взламывать дверь, чтобы спасли ребенка, оставшегося одного дома, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Стражи порядка спасли 3-х летнего ребенка. Мама оставила дочь одну дома и ушла в магазин. В квартире на включенной газовой плите стоял чайник. Девочка закрыла входную дверь изнутри. Когда мама вернулась домой, то не смогла войти в квартиру.

На место незамедлительно выехал экипаж патрульной полиции. Прибывшие сотрудники старший лейтенант Абай Фазылов и лейтенант Алмас Сафин оперативно приняли решение попасть в квартиру через балкон. Квартира находилась на втором этаже.

«С помощью антенны, которая была установлена на окне 1 этажа, поднялся на балкон. Напарник остался внизу, для подстраховки. Не раздумывая, взломал дверь между балконом и квартирой, в квартире был слышен свист кипящего чайника. Открыв входную дверь, благополучно передал девочку маме», - рассказал Алмас Сафин.

«Я очень благодарна полицейским за оперативность. Ведь если бы не они, могла случится беда», - со слезами на глазах рассказала мама ребенка.

Лейтенант полиции Алмас Сафин в ОВД служит с 2008 года, его напарник Абай Фазылов с 2014 года. Полицейские отметили, что в таких ситуациях важно оперативно принимать решения и аналогичный опыт у них уже был.


Костанайская область   Происшествия   МВД РК   Костанай  
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