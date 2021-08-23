Костанайские полицейские предотвратили суицид пенсионерки

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Патрульные полицейские в Кгстанайской области спасли пенсионерку от суицида, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

«20 августа около 4 часов утра в отдел полиции Аулиекольского района поступило сообщение, о том, что женщина пытается покончить жизнь самоубийством. 80-летний пенсионер рассказал, что в ходе конфликта супруга схватила нож и приложила его к груди острием, пытается совершить суицид. Уже через несколько минут в дом пенсионеров прибыл патруль в составе лейтенантов Ерлана Нурманова и Бахтияра Картбай»,- сообщили в полиции.

Ерлан Нурманов, подбежав к женщине, выбил нож. Посадив пенсионерку на диван, стражи порядка стали успокаивать ее и вызвали скорую помощь.

Аулиеколец Георгий Шоймарь выразил слова большой благодарности полицейским за вовремя оказанную помощь.

«Благодаря оперативным действиям полиции моя супруга осталась жива. Они оперативно сработали. Спасибо за отзывчивость полицейских, которые добросовестно несут службу!»- отметил Георгий Васильевич.

78-летняя женщина в настоящее время чувствует себя хорошо, также благодарит полицейских, отметив, что в том момент у нее случился нервный срыв.