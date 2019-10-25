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Костанайские полицейские предотвратили попытку суицида

25 Октября 2019 17:33
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Костанайские полицейские предотвратили попытку суицида

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Патрульные полицейские спасли жизнь 30-летнему жителю города Рудный, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прессс-службу ДП Костанайской области.

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20 октября, около 21.00 часов, сотрудники полиции УП города Рудного старший сержант Канат Уалиев и лейтенант полиции Жанибек Галымханов получили сообщение о том, что неизвестный мужчина пытается покончить жизнь самоубийством в подъезде одного из жилых домов города. Незамедлительно стражи порядка отправились на место происшествия.

«Прибыв по адресу, мы стали бегом подниматься по лестнице. На одной из лестничных площадок мы заметили мужчину, который в судорожном состоянии висел на кабельном проводе», - рассказывает полицейский роты патрульной полиции Канат Уалиев.

Мужчина был без сознания. Применив навыки первой медицинской помощи, стражам порядка удалось привести его в чувство.

Позже выяснилось , что у 30-летнего мужчины возник бытовой конфликт. Не сдержав эмоций, он хотел покончить жизнь самоубийством.

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Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
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