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    21:56, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Костанайские полицейские поздравили воспитанников детдома

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сотрудники Департамента полиции Костанайской области в День защиты детей поздравили воспитанников Рудненского детского дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    У костанайских полицейских традиция поздравлять детей остается неизменной. Ежегодно 1 июня коллектив департамента полиции области совместно с ФСО «Динамо» радуют ребят подшефного Рудненского детского дома.

    Было решено приобрести много игрушек, развивающих игр, мячей и многое другое для детей разного возраста. Грамоты за участие в конкурсе рисунков вручил заместитель начальника ведомства Ардак Ынтыкбаев.

    «Выражаем огромную благодарность руководителю и сотрудникам детского учреждения за всю ту масштабную работу, которую вы проводите на благо детей. Поздравляю всех детей с праздником! Будьте всегда счастливые и осуществления самых заветных желаний», - пожелал А. Ынтыкбаев.

    Также кинологи показали детям работу служебных собак. Во время показательных представлений четвероногие помощники полицейских обнаружили спрятанные муляжи взрывного устройства и наркотиков, а затем помогли в задержании «преступника».

    В свою очередь, ребята удивили гостей своими талантами.

    «На сегодняшний день в детском доме воспитываются более 170 детей. Поступают ребята со всей Костанайской области. Дети разные по возрасту, но все одинаково хотят внимания, заботы и любви. Спасибо вам большое за то, что находите всегда время порадовать наших детей»,- поблагодарил сотрудников директор детского дома Павел Коваль.

    В полиции отмечают, что 1 июня такие благотворительные акции прошли в городах и районах области. Полицейские посетили многодетные семьи и вдов погибших сотрудников.


    Теги:
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