Костанайские полицейские помогли жителю Грузии вернуться домой
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники миграционной службы департамента полиции Костанайской области помогли иностранному гражданину благополучно добраться домой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На протяжении семи лет 77-летний гражданин Грузии жил в области без разрешения на временное проживание. Мужчина перебивался случайными заработками. Со слов иностранца, трудное финансовое положение и незнание законодательства Республики Казахстан в сфере миграции не позволяли ему вернуться на Родину», - сообщили в ведомстве.
В феврале этого года решением суда в отношении нарушителя применены меры административного выдворения за пределы Казахстана.
«Для выезда за пределы страны полицейские оказали содействие в сборе необходимых документов. Оформили выездную визу и справки для возвращения в страну гражданской принадлежности», - рассказал начальник управления миграционной службы Кайрат Дутпаев.
Кроме того, благодаря предусмотренным средствам из областного бюджета, стражи порядка приобрели мужчине билеты авиасообщением Нур-Султан – Тбилиси.
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