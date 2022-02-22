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Костанайские полицейские помогли жителю Грузии вернуться домой

22 Февраля 2022 22:39
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Костанайские полицейские помогли жителю Грузии вернуться домой

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники миграционной службы департамента полиции Костанайской области помогли иностранному гражданину благополучно добраться домой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На протяжении семи лет 77-летний гражданин Грузии жил в области без разрешения на временное проживание. Мужчина перебивался случайными заработками. Со слов иностранца, трудное финансовое положение и незнание законодательства Республики Казахстан в сфере миграции не позволяли ему вернуться на Родину», - сообщили в ведомстве.

В феврале этого года решением суда в отношении нарушителя применены меры административного выдворения за пределы Казахстана.

«Для выезда за пределы страны полицейские оказали содействие в сборе необходимых документов. Оформили выездную визу и справки для возвращения в страну гражданской принадлежности», - рассказал начальник управления миграционной службы Кайрат Дутпаев.

Кроме того, благодаря предусмотренным средствам из областного бюджета, стражи порядка приобрели мужчине билеты авиасообщением Нур-Султан – Тбилиси.


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#Костанайская область   #Грузия   #мигранты  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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