Костанайские полицейские помогли жителям Караганды

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Карагандинки опоздали на свой поезд, но благодаря сотрудникам полиции Рудного благополучно вернулись домой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Как сообщили в полиции, 24 мая 2021 года около 21:00 часов две жительницы Караганды с пятью детьми по случайной неосторожности опоздали на посадку поезда. Несколько месяцев назад они приехали в Рудный на заработки.

«На фоне этого, из-за стресса, у одной из женщин начался приступ эпилепсии. Люди вокруг не знали что делать. На помощь пришли участковые инспектора полиции Арман Ищанов и Кейкі Жумабекулы. Они незамедлительно, до приезда машины скорой помощи, оказали первую медицинскую помощь. По прибытию «скорой» передали женщину медикам», - рассказали в ведомстве.

Узнав о ситуации, стражи порядка с помощью знакомых неравнодушных людей приобрели билеты на обратную дорогу домой. Кроме этого, купили «опоздавшим» продукты питания в дорогу.

Женщины выразили огромную благодарность сотрудникам полиции за проявленную человечность и неравнодушие, сделав общее фото на память.