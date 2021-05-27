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    13:10, 27 Май 2021 | GMT +6

    Костанайские полицейские помогли жителям Караганды

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Карагандинки опоздали на свой поезд, но благодаря сотрудникам полиции Рудного благополучно вернулись домой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

    Как сообщили в полиции, 24 мая 2021 года около 21:00 часов две жительницы Караганды с пятью детьми по случайной неосторожности опоздали на посадку поезда. Несколько месяцев назад они приехали в Рудный на заработки.

    «На фоне этого, из-за стресса, у одной из женщин начался приступ эпилепсии. Люди вокруг не знали что делать. На помощь пришли участковые инспектора полиции Арман Ищанов и Кейкі Жумабекулы. Они незамедлительно, до приезда машины скорой помощи, оказали первую медицинскую помощь. По прибытию «скорой» передали женщину медикам», - рассказали в ведомстве.

    Узнав о ситуации, стражи порядка с помощью знакомых неравнодушных людей приобрели билеты на обратную дорогу домой. Кроме этого, купили «опоздавшим» продукты питания в дорогу.

    Женщины выразили огромную благодарность сотрудникам полиции за проявленную человечность и неравнодушие, сделав общее фото на память.


    Теги:
    МВД РК Костанайская область Общество Правоохранительные органы
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