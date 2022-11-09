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    21:17, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Костанайские полицейские помогли на трассе семье с малышом

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —В Костанае патрульные полицейские роты департамента полиции Костанайской области доставили грудничка в тяжелом состоянии в областную больницу, оказав помощь в транспортировке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Алмат Нургазин и Ардак Асанов оперативно доставили тяжело больного грудного ребенка в больницу, рассказал отец ребенка Эльдар Тлеумбетов.

    «Это случилось 4 ноября. Супруга сказала, что дочери, которая заболела, становится хуже. Мы приняли решение ехать в областную больницу самостоятельно. Автодорога Тобыл-Костанай была загружена автотранспортом, добраться до больницы заняло бы некоторое время. Ребенок почти не дышал», - сказал Эльдар Тлеумбетов.

    Напуганный отец младенца увидел на трассе автопатруль, к которому подбежал и рассказал о случившемся. Полицейские за несколько минут сопроводили автомашину до областной больницы. Медики отметили, что грудничок доставлен был в тяжелом состоянии. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Семья Тлеумбетовых выразила свою признательность стражам порядка.


    Теги:
    Костанайская область МВД РК Правоохранительные органы
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