Костанайские полицейские помогли дальнобойщику

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайские полицейские оказали помощь дальнобойщику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Узункольского района оказали помощь водителю, у которого на трассе замерзли тормозные колодки в грузовой автомашине. Водитель вез груз из Петропавловска в Костанай. Старший инспектор дежурной части отдела полиции Узункольского района Серик Жанайдаров во время просмотра камер видеонаблюдения, расположенных на въезде в поселок Узунколь, увидел грузовую автомашину DAF, которая на протяжении боле трех часов стояла без движения.

На место был направлен участковый инспектор полиции Денис Слесарь, который выяснил, что фуру остановили вынужденно. 40-летний водитель Инак Уфук попросил помочь. Участковый организовал для буксировки автомобиля две единицы специальной техники. Помощь была оказана, водитель продолжил путь.

