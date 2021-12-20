Костанайские полицейские подвели итоги года

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Костанайские стражи порядка подводят итоги работы за 2021 год. О результатах в ходе брифинга рассказал исполняющий обязанности начальника ДП Костанайской области, полковник полиции Кайрат Дюсембеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В 2021 году полиция области работала над выполнением задач, поставленных руководством страны и МВД по реформированию системы органов внутренних дел.

«Итоги 11 месяцев текущего года позволяют сделать вывод о том, уровень криминальности сократился со 112 до 101 преступления на 10 тысяч населения. Общее число преступлений снизилось на 11,4%. Такая тенденция в области сохраняется на протяжении более 6 лет, - сообщил К. Дюсембеков. —В сравнении с прошлым годом стало безопаснее в общественных местах и на улицах населенных пунктов. Меньше совершено убийств, случаев причинений тяжкого вреда здоровью, хулиганств, грабежей, разбоев».

Снижение преступности в ведомстве связывают с активной работой по выявлению особо опасных латентных преступлений.

«Прежде всего, речь идет о наркопреступности. В этом году помимо сбытчиков-одиночек, нам удалось обезвредить 2 организованные преступные группы общей численностью 18 человек. Обе группы промышляли оптовыми поставками и сбытом наркотиков из южных регионов Казахстана, - добавил К. Дюсембеков. — В общей сложности это около миллиона доз запрещенных веществ, стоимость которых на черном рынке составляет почти 600 миллионов тенге».

По словам Кайрата Дюсембекова, еще одной проблемой мирового масштаба являются преступления в сфере интернет-технологий.

«Особенно, мошенничества. Именно этот вид преступлений по итогам отчетного периода продемонстрировал существенный рост. При этом, как показал анализ абонентских номеров, используемых при совершении таких преступлений, большая их часть совершается вне пределов нашего региона: в иностранных государствах, в других областях республики, что существенно осложняет изобличение преступников. Тем не менее, с начала года мы установили 72 интернет-мошенника, которыми совокупно совершено 264 эпизода преступлений»,- отметил он.

Главным условием, которое способствует совершению интернет-мошенничеств, является чрезмерная доверчивость граждан.

«В этой связи мы на всевозможных площадках массовых коммуникаций доводим до населения актуальную информацию о мошенничествах и как им противостоять. Эту работу будем продолжать»,- подытожил К. Дюсембеков.