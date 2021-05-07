Костанайские полицейские отмечены госнаградой «Ерлігі үшін»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Двое костанайских полицейских, спасших из пожара женщину и ребенка, награждены в Нур-Султане. Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев в преддверии Дня защитников Отечества и 9 Мая вручил медали «Ерлігі үшін» майору Руслану Макашеву и лейтенанту Талгату Онгарбаеву, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники отдела полиции Сарыкольского района вытащили из огня 9-летнюю девочку и ее маму.

Пожар случился в поселке Сарыколь 1 января этого года. В этот день участковый инспектор полиции майор Руслан Макашев и инспектор отдела лейтенант Талгат Онгарбаев осуществляли охрану общественного порядка по районному центру. По телефону им поступило сообщение о том, что по улице Мира горит дом. Патруль в этот момент находился недалеко от горящего дома. Уже через минуту Р. Макашев и Т. Онгарбаев были на месте происшествия и бросились в горящий дом.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции, огонь уже перекинулся на кровлю и заблокировал выход из дома, оттуда доносились крики женщины и ребенка о помощи.

«Войдя в задымленное помещение, полицейские увидели плачущую девочку. Она уже начала задыхаться от едкого дыма. Майор Руслан Макашев вынес на руках маленькую Сафию на улицу и стал оказывать медицинскую помощь, вызвал скорую помощь. Напарник Талгат Онгарбаев в спальной комнате обнаружил растерянную женщину, которая искала документы в шкафу. Страж порядка вывел 42-летнюю женщину на улицу и вытащил газовый баллон. В это время приехали и пожарные»,- сообщили в департаменте.

Так, благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудников полиции сельчане не пострадали. Оксана Косоговская выразила большую благодарность полицейским за спасение ее жизни и жизни дочери, за проявленный героизм.