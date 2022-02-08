Костанайские полицейские обыграли профессиональных футболистов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На Кубке Костаная среди команд-любителей сборная департамента полиции «Динамо ДП» со счетом 3:2 победила ФК «Тобол U21», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Матч силовиков против юниорского состава действующего чемпиона страны стартовал на встречных курсах. Открыли счёт профессионалы (0:1, Тимур Кабаков), но уже к перерыву «Динамо ДП« усилиями Дмитрия Архипова и Андрея Дробышева смогли отыграться и отправить соперника в раздевалку с перевесом голов в свою пользу - 2:1.

Во втором тайме соперники подарили зрителям голы Даниила Дубровина и Бауржана Кокушева, оставив лавры победителей за силовиками и установил окончательный счет - 3:2»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции

Динамовцы после победы над самым именитым соперником турнира не без оснований рассчитывают на завоевание чемпионского кубка.

Ранее команда «Динамо ДП» обыграла команду «Арлан» со счетом 1:0. На пути к трофею у полицейских ещё пять соперников.

В «Kostanay Cup» принимают участие восемь сильнейших команд области. Игры в формате 11х11 проходят на «Тобыл Арене».