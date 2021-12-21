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Костанайские полицейские нашли заблудившегося в степи мужчину

21 Декабря 2021 18:38
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Костанайские полицейские нашли заблудившегося в степи мужчину

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Потерявшегося в поисках лошадей сельчанина нашли полицейские в Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

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На пульт «102» отдела полиции Амангельдинского района поступило сообщение, что в поле пропал мужчина.

«Родственники пропавшего рассказали, что 19 декабря двое жителей села Амангельды рано утром выехали на поиски лошадей верхом. Один из сельчан вечером вернулся. Второго не было почти сутки, телефон был отключен. Как выяснилось, мужчины поехали искать скот в разные стороны. 21-летний сельчанин заблудил ся в степи»,- прокомментировали в департаменте полиции.

На поиски пропавшего выехали полицейские отдела полиции Амангельдинского района Ерсултан Карин, Бахтияр Шөптібаев и Ергали Жанарбаев. В ходе розыскных мероприятий сотрудники через несколько часов обнаружили замерзающего парня в степи, в 30 километрах от села Амангельды. Он рассказал полицейским, что потерял ориентир и не знал, в каком направлении ехать.

Парня доставили домой, Асылан Казихан выразил благодарность стражам порядка.


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#Костанайская область   #МВД РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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