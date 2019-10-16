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Костанайские полицейские нашли пропавших овец с помощью дрона

16 Октября 2019 12:55
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Костанайские полицейские нашли пропавших овец с помощью дрона

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полиция Костанайской области применила новый метод работы - при помощи беспилотного летательного аппарата нашли пропавшую отару овец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

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В Департаменте полиции Костанайской области появился дрон - приобретение дорогое, стоимостью почти в 32 млн тенге, но эффективное», - отмечает начальник криминальной полиции подполковник Мейрам Базарбаев.

Дрон применяется в поисках без вести пропавших лиц, для раскрытия преступлений. Один из первых результатов: в полицию обратился житель пригородного поселка «Дружба» с заявлением о пропаже 60 голов овец, данный факт был зарегистрирован, как кража. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следов взлома или повреждения загона обнаружено не было.

Было принято решение для эффективности работы использовать дрон. Через сутки овцы были обнаружены в 25 км от поселка «Дружбы» и возвращены хозяину.

«Такие поиски экономят людские и материальные ресурсы– бензин, автомашины. По итогам 9 месяцев зарегистрировано 212 краж скота, из которых 140 фактов, когда скот пропадает с вольного выпаса. Новые технологии помогают нам быстро и эффективно раскрывать преступления», - отмечает старший оперуполномоченный криминальной полиции майор Ерлан Шарипов.

Он уверен, что теперь раскрываемость таких преступлений будет выше, что впрочем не снимает ответственности с собственников скота за его сохранность - применение чипирования и таврирования.

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Ключевые слова: Костанайская область, МВД РК,
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