Костанайские полицейские и банкиры обсудили сотрудничество в борьбе с киберпреступностью

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Встреча представителей силовых структур и банков второго уровня по теме совместной борьбы с киберпреступностью в Костанае прошла впервые, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В Департаменте полиции Костанайской области сегодня проведено рабочее совещание с участием судьи специализированного следственного суда г. Костаная Шахаманова Серика, прокурора Управления уголовного преследования прокуратуры Костанайской области юриста первого класса Поляницы Владислава, начальника УКП ДП полковника полиции Базарбаева Мейрама, и.о. начальника СУ ДП подполковника полиции Шауенова Канагата и сотрудников отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП области.

«Цель встречи – урегулирование возникших проблемных вопросов при раскрытии и расследовании интернет-мошенничеств по предоставлению ответов с банков, а также активизация профилактических мер»,- отмечают в пресс-службе департамента полиции.

По словам заместителя начальника ДП области полковника полиции Кайрата Дюсембекова, число зарегистрированных интернет-мошенничеств возросло в 2 раза. На сегодняшний день зарегистрировано 801 уголовное дело, за аналогичный период прошлого года 402. При соответствующем взаимодействии представителей банков с органами расследования, по мнению полковника полиции, это привело бы к своевременному раскрытию уголовных дел.

Важная часть совещания уделена теме профилактики интернет-мошенничеств и хищений средств с банковских карт и депозитов. Самой распространенной схемой мошенничества являются мошенничества, связанные со звонками злоумышленников, представляющихся сотрудниками банка, которые сообщают о том, что ими зафиксирована попытка несанкционированного списания денежных средств со счетов клиента.

Основной причиной резкого возрастания числа таких мошенничеств в полиции называют недостаточную осведомленность населения в части правильного использования новых интернет-технологий.

«Большое количество случаев происходит по вине самих держателей карт, так как они предоставляют доступ третьим лицам к информации, предназначенной для личного пользования, не понимая, чем это может для них обернуться. Пострадавшие охотно называют пароли в личные кабинеты и ПИН-коды, стоит только позвонившему представиться сотрудником банка.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в первую очередь, необходимо соблюдать меры предосторожности при совершении любой сделки с использованием сети интернет, будь - то аренда квартиры, продажа или приобретение товара, оформление денежного займа по объявлению в сети интернет»,- подытожили в полиции.