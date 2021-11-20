Костанайские педагоги участвуют в международном проекте

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В октябре Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» начал реализацию нового пилотного проекта по непрерывному профессиональному развитию учителей английского языка в сотрудничестве с Британским советом. В нем примут участие и костанайские педагоги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект будет реализован с октября по март 2022 года, за этот период планируется бесплатное обучение 2 000 учителей английского языка.

«Программа рассчитана на десять недель обучения и предполагает непрерывное профессиональное развитие для учителей английского языка на онлайн платформе British Council Online Teacher Community.

Учителя – участники проекта прошли отбор: в течение десяти дней Британский совет проверял уровень владения английским языком при помощи онлайн теста «English Score», оценивающего владение грамматикой, лексикой, навыки чтения и аудирования. К участию в проекте допущены педагоги, показавшие уровень В1, В2, С1, - сообщила директор института повышения квалификации Костанайской области Марионелла Слесарь. – В тестировании принимало участие 59 педагогов английского языка Костанайской области. Набрали пороговый уровень – 47 человек. Обучение на первом потоке проходят 23 педагога и 24 учителя – второй поток».

Обучение, как пояснила директор учреждения, будет проходить асинхронно, с еженедельными встречами с британскими тренерами и фасилитаторами Өрлеу. Проект этот международный, и реализуется в Армении, Азербайджане, Грузии, Украине и Узбекистане.

«Участие в таком крупномасштабном международном проекте открывает большие возможности для наших учителей английского языка. Это неоценимый опыт, поскольку педагоги в течение шести месяцев обучатся эффективным современным методикам и технологиям преподавания английского языка, будут использовать их на своих уроках, делиться своим опытом с коллегами из казахстанских и международных школ. Мы надеемся, что такая возможность для наших педагогов поможет выйти на новый уровень профессионального развития», - добавила Марионелла Слесарь.

Как считает директор Перелескинской общеобразовательной школы отдела образования Денисовского района Наталья Тулендинова, учитель английского языка в сельской школе – это «большое богатство». Тем важнее, чтобы этот учитель имел высокий уровень профессиональной подготовки, был мобилен в умении принимать и применять новое в процессе обучения.

«Данная программу дистанционного обучения без отрыва от трудовой деятельности – это уникальная возможность профессионального развития для учителя английского языка. Модули данной Программы раскрывают самые актуальные проблемы современного образования: планирование современного урока, новые подходы к процессу оценивания учебных достижений, использование ИКТ-технологий при обучении английскому языку, организация специального и инклюзивного образования. Кроме того, данный курс повышения профессионального уровня дает возможность стать участником практической части: семинаров, форумов. Здесь же возможен анализ своей деятельности, обмен опытом, выполнение практических заданий», - считает Наталья Тулендинова.

И самое важное, по словам Н. Тулендиновой, будучи участником данной программы повышения профессионального уровня, учитель остается «в строю», то есть учебный процесс продолжается.