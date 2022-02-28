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Костанайские осужденные шьют обмундирование для полицейских

28 Февраля 2022 21:37
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Костанайские осужденные шьют обмундирование для полицейских

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Почти две сотни форменного обмундирования произвели костанайские осужденные колонии строго режима, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС области.

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В рамках дорожной карты по модернизации органов внутренних дел Республики Казахстан в настоящее время трудоустроенными осужденными полным ходом идет пошив форменного обмундирования для сотрудников патрульной полиции, участковых инспекторов полиции Департамента полиции города Костанай.

«Форменное обмундирование является лицом государственной структуры. Пошив формы происходит по стандартам, утвержденным правительством», - пояснили в ведомстве.

На сегодня на предприятии «Енбек» в швейном цехе трудоустроено девять осужденных.

«Уже было произведено форменного обмундирования в количестве 190 комплектов. В планах предприятия дополнительно расширить штат швейных мастеров до 15 человек», - подытожили в администрации.


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#Костанайская область   #Регионы   #ДУИС   #Дорожная карта   #Трудоустройство  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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