Костанайские охотхозяйства выплатили более 26 млн тенге в облбюджет

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В 2021 году за пользование животным миром охотничьи хозяйства выплатили в бюджет Костанайской области свыше 26 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас на территории Костанайской области насчитывается 108 охотничьих хозяйств, из которых 99 хозяйств закреплены за 24 охотпользователями, в том числе одно охотничье хозяйство было закреплено в 2021 году.

«Охотничьи угодья расположены в 15 регионах области. Наиболее крупными охотпользователями являются Костанайское областное общество охотников и рыболовов за которым закреплено 69 охотхозяйств. Вместе с тем, в резервном фонде имеется девять охотничьих хозяйств, из которых три расположены в районе Б. Майлина, одно - в Камыстинском, четрыре - в Джангельдинском и одно - в Аулиекольском районах», - проинформировала в ходе брифинга заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Гульжанат Керибаева.

Она также отметила, что в итоге заключено с охотпользователями 99 договоров, сумма поступлений в бюджет за пользование животным миром в 2021 году составила 26,8 млн тенге. С начала года - в облбюджет поступило 700 тыс. тенге.