Костанайские НПО привлекут к ресоциализации осужденных

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В процессе ресоциализации осужденных теперь будут участвовать и костанайские неправительственные организации, на что из бюджета выделено более 7 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прокуратурой Костанайской области реализуется программа профилактики правонарушений в уголовно-исполнительной системе, в рамках которой предусмотрены мероприятия по ресоциализации осужденных лиц.

«Для оказания социально-правовой помощи осужденным прокуратурой создан Дом пробации, где представители государственных органов оказывают осужденным услуги в сферах занятости, здравоохранения, образования. Еженедельно прокурорами совместно с уполномоченными органами проводится анкетирование осужденных лиц для установления объема жизненных потребностей. Всего в первом квартале оказана помощь 234 осужденным лицам, проведено 13 ярмарок вакансий, трудоустроены 163 человека, которые получили возможность возмещения ущерба потерпевшим», - сообщили в областной прокуратуре.

К примеру, совместными усилиями госорганов в Алтынсаринском районе трое безработных осужденных были официально трудоустроены. Следует отметить, что принятые меры позволили добиться полного трудоустройства осужденных в этом районе.

В областном центре четверым осужденным оказана помощь в переобучении востребованным специальностям с последующим трудоустройством.

«Оказана юридическая помощь 218 осужденным и впервые 17 лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получили адресную социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты. За добросовестное исполнение обязанностей и условий отбывания наказания досрочно освобождено 86 осужденных, - пояснили ведомстве. — При этом к лицам, не вставшим на путь исправления и уклоняющихся от отбывания наказания, применяются установленные законом меры по изоляции их от общества. В ходе рейдовых мероприятий с участием прокуроров были выявлены нарушения 177 подучетных пробации, из которых 69 признаны злостными нарушителями. Постановлениями суда им неотбытое наказание в виде ограничения свободы заменено лишением».

В областной прокуратуре отмечают, что принятые меры позволили сократить уровень рецидивной преступности среди подучетных пробации с 25 до 14 преступлений, или на 44%.

«В предстоящем периоде запланирована работа по вовлечению неправительственных организаций области в процесс ресоциализации осужденных и для указанных целей из бюджета выделено 7,7 млн тенге», - добавили в ведомстве.