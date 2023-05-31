Костанайские НПО привлекают к розыску людей с ВИЧ-инфекцией

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области усиливается работа по привлечению НПО по розыску пациентов с ВИЧ-инфекцией и предоставлению услуг по принципу «равный-равному». О проводимой работе рассказал руководитель областного управления здравоохранения Данияр Джандаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам четырех месяцев 2023 года в Костанайской области наблюдается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. В области реализуется ряд мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции: с 2022 года из местного бюджета выделяется госзаказ для НПО на профилактику ВИЧ-инфекции в ключевых группах. Это ежегодно 18 млн тенге. Также расширяется доступ населения и ключевых групп к тестированию на ВИЧ-инфекцию, внедрена доконтактная антиретровирусная профилактика и увеличивается охват антиретровирусной терапией лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией», - сообщил Д. Джандаев.

На начало мая, по информации ведомства, на диспансерном учете состоят 2072 человека, живущие с ВИЧ-инфекцией. Антиретровирусной терапией обеспечено 2006 пациентов.

«По итогам 2022 года в Костанайской области отмечался уровень смертности от СПИД - 1,5%, что превышало среднереспубликанский показатель (по РК 0,9%). При этом по итогам 4 месяцев 2023 года данный показатель составил - 0,2%, при республиканском - 0,3%. Основные причины - отказ пациентов от динамического наблюдения и лечения. Для недопущения ухудшения данного показателя усиливается работа по межведомственному взаимодействию, установление местонахождения с помощью компетентных органов, усиления роли НПО по розыску пациентов и предоставлению услуг по принципу «равный-равному», - подытожил Д. Джандаев.