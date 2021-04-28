​Костанайские мошенники сдавали несуществующие квартиры

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае задержана молодая пара, которые занимались мошенничеством, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции Костанайской области, в период с ноября 2020 года по апрель 2021 года пара в возрасте 18-19 лет - жители города Костаная, путем размещения объявлений на сайте «ОЛХ» с использованием разных абонентских номеров сдавали несуществующих квартиры в аренду по низкой цене в разных городах республики (Костанай, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау и Нур-Султан).

«Для того, чтобы заинтересовать граждан, мошенники использовали фотографии элитных квартир. Когда желающие звонили по объявлению мошенникам, молодые люди придумывали истории о сильной занятости, командировке в другом городе, ссылались на большое количество клиентов на данную квартиру и просили перечислить предоплату или полную сумму на банковские карты. После получения денежных средств на счёт, мошенники блокировали граждан и удаляли страницу в социальных сетях», - рассказали в ведомстве.

И таких жертв полицией уже выявлены 11 человек только по Костанаю. Причём это люди, которые сами обратились в полицию.

«При задержании у злоумышленников изъято 5 сотовых телефонов, 2 банковские карты и 8 сим-карт. Анализ поступления денежных средств на карту Каспий банка показал, что на счет мошенников поступало от 2000 до 55 000 тенге. Всего на счет поступило 1, 5 млн тенге, - сообщили в департаменте. — Кроме того, при изучении изъятых вещественных доказательств дополнительно установлено более 100 операций по переводу денежных средств на счет мошенников, по которым проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления потерпевших лиц».

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении его подельницы избрана мера пресечения в виде «подписке о невыезде». Дело расследуется по ст. 190 ч.3 УК РК.