Костанайские медики провели акцию в рамках проекта «Здоровый образ жизни»

«Любую болезнь легче предупредить, чем лечить» - слова Гиппократа не теряют свою актуальность на протяжении многих десятков лет, и с этим тезисом полностью согласно современное медицинское сообщество.

Медики Костанайской железнодорожной больницы с целью снижения уровня хронических неинфекционных заболеваний в рамках проекта «Здоровый образ жизни» организовали и провели акцию «День открытых дверей», где любой желающий мог получить консультацию кардиолога, невропатолога, окулиста, гинеколога, хирурга, отоларинголога, терапевта, а также сделать электрокардиограмму и необходимые лабораторные исследования. Дополнительно прием вели такие специалисты, как психолог, дерматолог, венеролог и гинеколог отделения молодежного центра здоровья «Jastar MED», с целью охраны репродуктивного и психического здоровья.

В рамках акции были проконсультированы более 200 человек, среди которых не только жители областного центра, но и близлежащих сел Аулиекольского и Узункольского районов, г. Аркалык и других.

Жители области с интересом и благодарностью отнеслись к акции медиков, что свидетельствует о повышении сознательности населения в вопросах сохранения здоровья, необходимости поддержания здорового образа жизни, и, конечно же, своевременных профилактических осмотров.