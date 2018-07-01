Костанайские конфеты популярны в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК. КАЗИНФОРМ - Костанайские конфеты пользуются особым спросом в торговых точках Челябинска. Потребители отмечают не только вкус, но и внешние данные товара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kazembassy.ru.

«Продукция казахстанская очень вкусная. Мы покупаем карамель, в коробках конфеты берем. Приятно подарить, очень красиво все оформлено. Печенье, мармелад очень вкусный. Нам очень нравится. Все наши знакомые тоже покупают», - призналась жительница Челябинска Раиса Сафарова.

В первом квартале 2018 года товарооборот между Казахстаном и Челябинской областью вырос на 20%. Экспорт и импорт имеют равные доли. По традиции, львиную долю поставок в Россию из Казахстана занимает сырье для металлургических предприятий. Впрочем, свой экспортный вес повышают и продукты питания.

«С казахстанской компанией мы сотрудничаем более 10 лет. Изначально это была просто реализация. Сейчас костанайская фабрика производит продукцию под нашей торговой маркой. На протяжении всех лет работы мы гордимся стабильным качеством продукции и никогда не испытывали проблем со своими костанайскими партнерами», - рассказала региональный менеджер торговой компании Татьяна Кузнецова.

Сейчас на территории Челябинской области работает 130 компаний, открытых совместно с казахстанцами. Новая дорожная карта экономического сотрудничества Костанайской и Челябинской областей подразумевает развитие новых экономических направлений. В документе указаны конкретные проекты и сроки их реализации. Как говорят специалисты, новое соглашение даст толчок к увеличению товарооборота между приграничными регионами.

«Есть стратегия развития в Челябинской области, такая же стратегия развития есть и в Казахстане. В рамках этой стратегии происходят изменения в экономике. Мы пытаемся развить станкостроение, мы пытаемся перейти на цифровую экономику. Казахстан тоже пытается это делать. Поэтому взаимообмен очень важен и интересен. Я думаю, что у нас все получится, и мы вместе будем переходить к новому виду экономики. Уже четвертого уклада, цифрового», - поделился заместитель начальника управления министерства экономического развития Челябинской области Дмитрий Глухарев.

За 6 месяцев этого года экспорт муки из Костанайской области в Челябинскую удалось увеличить на 22%. Рост на 7% отмечают и отечественные производители молочной продукции. А вот поставки растительного масла в приграничный регион выросли сразу в 8 раз.