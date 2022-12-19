Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Костанайские кикбоксеры завоевали медали чемпионата Азии

19 Декабря 2022, 22:22
Костанайские кикбоксеры завоевали медали чемпионата Азии

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На проходившем в Бангкоке чемпионате Азии по кикбоксингу призовые места заняли костанайские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Чемпионат проходил в Таиланде с 10 по 18 декабря. Костанай достойно представили сотрудники СОБР департамента полиции Костанайской области - старший лейтенант полиции Темирлан Кабиев, занявший 1 место в весовой категории 91 кг, а также старший лейтенант полиции Мади Токтаров в весе 86 кг, который признан лучшим спортсменом чемпионата Азии.


Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков поздравил полицейских, которые достойно представили сборную Казахстана на соревнованиях.

«Отмечу, что спортивные победы сотрудников этого подразделения составляют внушительный список на соревнованиях как международного, так и республиканского уровня. Это повод для гордости всего нашего коллектива! Желаю дальнейших успехов в спорте и в служебной деятельности!» - сказал Ерлан Омарбеков.

Фото: ДП области


Новости по теме
Велокоманда «Astana» назвала состав на 2023 год
Турнир Batyrs’ Battle прошел в столице
Молодежная сборная РК по хоккею не сумела пробиться в элитный дивизион
Теги:
Читайте также
Турнир Batyrs’ Battle прошел в столице
Что сделано для жителей Костанайской области в рамках «Ауыл – ел бесігі»
Обзор мундиаля. 19 декабря
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Велокоманда «Astana» назвала состав на 2023 год
Микроавтобус с юными спортсменами сломался в мороз в степи в СКО
Надежда Морозова завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Калгари
Казахстанцы завоевали 4 «золота» и 1 «бронзу» на Кубке мира по парапауэрлифтингу в ОАЭ
Новости партнеров
Популярное
1 Объем финансирования НПО через госсоцзаказ увеличился на 20% за пять лет
2 В рамках программы «Асыл мура» будет издан трехтомник по памятникам культуры
3 Новые правила финансирования НПО утверждены в Казахстане
4 Генпрокуратура РК обязана обеспечить законность расследования дела Михаила Козачкова – Руслан Желдибай
5 Главные задачи на 2023 год определили в Акмолинской области

Лента новостей