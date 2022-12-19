Костанайские кикбоксеры завоевали медали чемпионата Азии

19 Декабря 2022, 22:22

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На проходившем в Бангкоке чемпионате Азии по кикбоксингу призовые места заняли костанайские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Чемпионат проходил в Таиланде с 10 по 18 декабря. Костанай достойно представили сотрудники СОБР департамента полиции Костанайской области - старший лейтенант полиции Темирлан Кабиев, занявший 1 место в весовой категории 91 кг, а также старший лейтенант полиции Мади Токтаров в весе 86 кг, который признан лучшим спортсменом чемпионата Азии.

Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков поздравил полицейских, которые достойно представили сборную Казахстана на соревнованиях.

«Отмечу, что спортивные победы сотрудников этого подразделения составляют внушительный список на соревнованиях как международного, так и республиканского уровня. Это повод для гордости всего нашего коллектива! Желаю дальнейших успехов в спорте и в служебной деятельности!» - сказал Ерлан Омарбеков.

Фото: ДП области