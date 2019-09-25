Костанайские госслужащие смогут планировать своё карьерное продвижение

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области внедрен опрос по карьерному планированию госслужащих. Для них в регионе появилась уникальная возможность планировать свое карьерное продвижение и перемещение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента по делам госслужбы области Ерлан Салыкбаев в ходе круглого стола в Рудном.

Предварительно среди госслужащих области был проведен опрос, результаты которого дают возможность заполнить вакантные должности в дальнейшем.

Как было отмечено, внедрение подобного механизма обусловлено тем, что у работников госорганов, мечтающих о карьерном продвижение, отсутствует четкое видение своих перспектив в карьере.

«В итоге создаются условия для оттока талантливых специалистов и заполнения данной ниши менее талантливыми. Предлагаемое новшество напротив, позволит отразить профессиональное развитие и должностного перемещения в любом госоргане любого района или города в будущем, - сообщили в департаменте. — Вместе с тем, учитывая идентичность госучреждений районного уровня, госслужащему предлагается выбрать регионы с учетом возможного переезда на постоянное место жительство».

В Департаменте отмечают, что указание должностных позиций необходимы для того, чтобы определять вектор карьерного развития. Заполненные карты будут направляться в адрес госорганов, где планируется проведения внутренних конкурсов. При этом данный госорган должен быть указан госслужащими в той самой карте.

Таким образом, если желание работника госоргана принять участие в конкурсе совпало с проводимым конкурсом, то участие в нем будет обеспечено.

В этом случае, на помощь придет проект «Онлайн собеседование», запущенный Департаментом ранее. При этом уточнили, что при разработке карты госслужащий должен принять активное участие.

Отмечается, что подобные опросы активно используются в зарубежных странах. К примеру, на западе этот механизм дает определенные гарантии объективной оценки труда и возможность влияния на карьерное продвижение в будущем.