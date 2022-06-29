29 Июня 2022 19:53

Костанайские госслужащие с уголовным прошлым работают законно - АДГС

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В департаменте Агентства по делам госслужбы по Костанайской области разъяснили, почему в числе госслужащих работают лица, ранее совершавшие уголовные преступления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве отмечают, что согласно законодательства, пожизненное ограничение для поступления на должности политических и административных госслужащих установлено для лиц, совершивших коррупционные преступления, ранее судимых за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также совершивших преступление в составе преступной группы.

«Временные ограничения для поступления на госслужбу установлены лицам, которые в течение трех лет перед поступлением на госслужбу привлекались к уголовной ответственности за совершение уголовного проступка или преступлений небольшой и средней тяжести. Таким образом, 39 лиц, работающих на политических и административных государственных должностях в Костанайской области, совершили уголовные правонарушения до поступления на госслужбу», - пояснили в департаменте Агентства по делам госслужбы.

То есть на эти 39 лиц, согласно законодательству, ограничения не распространяются. В целом, количество госслужащих с уголовным прошлым составляет порядка 0,8 % от всех административных госслужащих области.

Ранее сообщалось, что почти 40 костанайских госслужащих ранее совершали уголовные преступления.