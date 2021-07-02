Костанайские ЦОНы вновь возвращаются к бронированию очереди

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Согласно постановлению главного санитарного врача Костанайской области, с 2 июля ЦОНы Костаная, Рудного и Тобыла будут принимать клиентов только по предварительной записи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области.

Бронирование очереди – условие обязательное. Данная мера предпринята для недопущения массового скопления людей и распространения вирусных заболеваний.

Сейчас, как отметили в пресс-службе, ЦОНы Костанайской области работают с 9:00 до 18:00 в будние дни. По субботам график двойной: городские ЦОНы работают так же с 9:00 до 18:00, районные – с 9:00 до 13:00.

«Со 2 июля возвращается обязательное предварительное бронирование очереди для посещения 1, 2, 3 Отделов по обслуживанию населения Костаная, СпецЦОНа, ЦОНов Рудного и Тобыла. Во всех отделах по обслуживанию населения клиенты будут подтверждать свой статус через приложение «Ashyq», - сообщил директор филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Қанат Толепулы.

Отмечается также, что в субботу, 3 июля, а также в понедельник, 5 июля, ЦОНы будут работать, как и положено – с 9:00 до 18:00.

Забронировать очередь в ЦОН можно несколькими способами. Первый – через портал электронного правительства egov.kz (в разделе «Онлайн бронирование очереди в ЦОН» нужно заполнить личные данные, выбрать адрес ЦОНа и услугу, указав дату и время посещения). Также можно воспользоваться помощью оператора контакт-центра 1414. При обращении нужно выбрать в голосовом меню «Бронирование очереди» и забронировать через оператора.

Ориентируясь на забронированное время, в «Правительстве для граждан» гражданам рекомендуют приходить на 5-10 минут раньше назначенного времени.

Напомним, ранее вышло постановление главного санврача Костанайской области, в котором говорится о ряде ограничительных мер, которые будут введены в регионе с 5 июля 2021 года.