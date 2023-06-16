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Костанайские автозаводы выпускают почти 61% автомобилей в РК

Редактор:  
Артем Волков
16 Июня 2023, 18:14
Костанайские автозаводы выпускают почти 61% автомобилей в РК

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Почти 61 % всех произведенных автотранспортных средств в республике сходят с конвейеров предприятий Костанайской области. С начала этого года собрано более 35 тыс. автомобилей, из них отправлено на экспорт 7,1 тыс. единиц. Об этом в ходе брифинга в СЦК заявил аким региона Кумар Аксакалов, передает МИА «Казинформ».

В регионе постоянно расширяется линейка выпускаемых моделей легковых автомобилей. ТОО «СарыаркаАвтоПром» активно работает по проекту мелкоузлового производства автомобилей «Chevrolet Onix» мощностью 30 тысяч единиц автомобилей в год, стоимостью 23,4 млрд тенге. Он позволит создать 400 рабочих мест.

Для повышения инвестиционной привлекательности продолжает совершенствоваться производственная, транспортная и сервисная инфраструктура поддержки инвесторов.

В Индустриальной зоне Костаная применяется индивидуальный подход к каждому инвестору в части подведения коммуникаций с учетом масштабов и технологических параметров проектов.


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