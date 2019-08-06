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Костанайские артисты побывали с гастролями в Монголии

Автор:  
Жанна Мусабаева
6 Августа 2019, 23:00
Костанайские артисты побывали с гастролями в Монголии

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Артисты Костанайского областного казахского театра драмы имени Ильяса Омарова побывали с гастролями в аймаке Баян-Улгий Монголии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что артисты театра с начала лета уже дважды радовали зарубежного зрителя премьерами. Как рассказал заведующий литературным отделом областного казахского театра драмы имени Ильяса Омарова Абылай Мауданов, в начале лета в рамках Года Казахстана в Узбекистане артисты драмтеатра побывали с гастролями в Ташкенте, где порадовали зрителей новыми постановками. Эта поездка не стала исключением.

«Совсем недавно наши артисты побывали и Монголии, где 23-25 июля представили зрителю 2 постановки. Действие в спектакле «Ботакара» происходит в XVII-XVIII веках, во время казахско-джунгарской войны, - рассказал он. — Автор - Аскерхан Актай. Режиссёр - Алия Баймаханова. 25 июля мы также презентовали драму «Мыңмен алысқан адам». Это драма о судьбе казахов, живущих в разных уголках планеты».

Как отметил А. Мауданов, Ботакара - это не вымышленный, а настоящий герой, который во времена нашествия джунгар защищал и смог уберечь земли, прилегающие к Балхашу.

К слову, талант и мастерство костанайских артистов были по достоинству оценены в Монголии, и они вернулись на Родину с наградами.

Костанайская область   Культура   Монголия  
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