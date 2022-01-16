+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Костанайские активисты азербайджанской общины привозят питание для полицейских на блокпостах

16 Января 2022 22:07
Поделиться:
Костанайские активисты азербайджанской общины привозят питание для полицейских на блокпостах

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Горячее питание для полицейских на блокпостах в Костанайском районе организовали активисты азербайджанской общины «Бирлик», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Резкий скачок заболеваемости КВИ зафиксирован в Костанайской области
53 костанайские школы перешли на «дистанционку» Более 17 тысяч этнических казахов получили статус кандаса по итогам прошлого года После снятия режима ЧП блокпосты и усиленные наряды полиции сохранятся в Акмолинской области

Для полицейских, оберегающих покой жителей области, общественники привозят обеды и ужины, которые готовят в кафе одного из неравнодушных членов общины.

«Горячее питание мы начали привозить с 10 января и продолжим до окончания режима ЧП, - сообщил активист азербайджанского этнокультурного объединения Халиг Керимов. – В такой непростой момент мы решили поддержать земляков, которые, можно сказать, находятся сейчас на передовой. Несмотря на то, что ситуация потихоньку стабилизируется, они все же остаются на чеку. Помимо горячих обедов и ужинов для сотрудников правоохранительных органов мы привезли напитки, соки, чай, сладости к чаю, фрукты».

Всего в Костанайском районе на период ЧП функционировало три блокпоста, сотрудники каждого из них ощутили на себе поддержку и заботу костанайцев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанае несущим службу у зданий областного акимата и других стратегически важных объектов стражам порядка оказывают внимание неравнодушные жители города.

Также волонтёрами поисковых отрядов «Дос», «10 регион», владельцем караоке-бара «JQ» и отдельными физическими лицами организован подвоз горячего питания и напитков сотрудникам, находящимся в оцеплении. Поступило инициативное предложение от Костанайского филиала общества «Красного креста и полумесяца» по обеспечению сотрудников, несущих службу на блокпостах, санитайзерами, медицинскими масками и питанием.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Соотечественники   #Патриотизм   #Общество   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Резкий скачок заболеваемости КВИ зафиксирован в Костанайской области
53 костанайские школы перешли на «дистанционку»
Более 17 тысяч этнических казахов получили статус кандаса по итогам прошлого года
После снятия режима ЧП блокпосты и усиленные наряды полиции сохранятся в Акмолинской области
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
2 Показали, что наша сила в единстве: как жители сел рядом с Алматы защищали свои дома от мародеров
3 Ход реализации поручений и инициатив Главы государства обсудили в Алматинской области
4 Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобождён от должности
5 Видео, где террористы избивают военных Национальной гвардии в Алматы, появилось в сети
6 Сколько жалоб на действия сотрудников полиции поступило от граждан в РК
Читайте также
Сколько гражданских погибло при трагических событиях в Алматы, сообщили в полиции
Аким столицы встретился с жителями жилых массивов
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Показали, что наша сила в единстве: как жители сел рядом с Алматы защищали свои дома от мародеров
Ход реализации поручений и инициатив Главы государства обсудили в Алматинской области
Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобождён от должности
Видео, где террористы избивают военных Национальной гвардии в Алматы, появилось в сети
Сколько жалоб на действия сотрудников полиции поступило от граждан в РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив