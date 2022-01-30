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Костанайские аксакалы участвуют в профилактике бытовой преступности

30 Января 2022 12:46
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Костанайские аксакалы участвуют в профилактике бытовой преступности

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области в профилактике бытовой преступности участвуют советы аксакалов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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В Костанайской области советы аксакалов совместно с полицейскими проводят профилактическую работу с лицами, допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

«Данные советы созданы при акиматах городов и районов, в состав входят авторитетные люди, которые имеют за плечами большой жизненный опыт. Такая практика многим помогает встать на путь исправления», - сообщили в ведомстве.

В регионе с 24 по 30 января на территории Костанайской области проводится республиканская операция «Быт». За два дня проведения оперативно-профилактического мероприятия было проверено более 3 тысяч лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, как семейных дебоширов. Направлено 32 материала на принудительное лечение от алкогольной и наркотической зависимости.

«Как показывает статистика, большинство правонарушений и преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. К примеру, за два дня в области полицейскими выявлено более 300 административных правонарушений, из них 94 совершены в быту и 90% случаях в пьяном виде», - отметил представитель совета аксакалов Оразалы Жаксанов.

За помощью в совет аксакалов обратилась жительница села Аулиеколь, которая просила принять меры к ее супругу. По ее словам, он постоянно пьет и двое несовершеннолетних детей видят отца всегда пьяным.

«Мы несколько раз проводили беседы с мужчиной, в результате нам удалось достучаться до него. Сейчас он не пьет, устроился на работу и сумел без принудительного лечения избавиться от зависимости. Конечно, это результат не одного разговора, но когда в такую работу включаются люди старшего поколения, это убеждает встать на путь исправления», - сказал первый заместитель начальника отдела полиции Аулиекольского района Бахытжан Мырзабулатов.

В период профмероприятия на советах аксакалов рассмотрено 32 материала в отношении подучетных лиц.

«Сегодня к решению проблем домашнего насилия должно подключиться все общество, в этом вопросе не должно быть равнодушных. Большое значение имеет своевременное обращение к специалистам или в полицию, когда речь уже идет об угрозе жизни и здоровью», - подчеркнула психолог приюта для жертв бытового насилия Ирина Данилицкая.

В полиции также напомнили, что в Костанае работает телефон доверия для тех, кто столкнулся с подобной ситуацией - 8-705-662-96-21.


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#Костанайская область   #Борьба с преступностью   #Общество  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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