Костанайская предпринимательница создала программу управленческого учета для ОСИ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова встретилась сегодня с бизнес-леди региона, где ей рассказали о реализуемых проектах и перспективах развития женского бизнеса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

Члены Совета деловых женщин рассказали о новых проектах, которые планируют реализовать в ближайшее время, а заместитель акима региона Бахыт Есимова со своей стороны пообещала их поддержать.

«Бизнес не имеет гендерного разграничения. У женщин-предпринимателей те же проблемные вопросы. Так, например, с председателем Совета деловых женщин Натальей Булатовой мы обсуждали новые требования к оформлению рекламных конструкций, с Натальей Лапшиной – вопросы, касающиеся СНТ и ЭСФ, работы в «виртуальном складе», с Еленой Венгерской – нюансы подушевого финансирования в детских садах. Члены Совета деловых женщин состоят в различных комиссиях и фокус-группах, дают свои предложения в части законотворчества», - рассказал директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

Один из проектов, над которым сейчас активно работает Совет деловых женщин, - создание Ресурсного центра по развитию женского предпринимательства. Его цель – помочь простым женщинам из сельской глубинки стать бизнес-леди.

«Есть сельские женщины, которые даже не задумывались над тем, что можно открыть свое дело и начать работать на себя. Поэтому наша основная задача сейчас – вовлечь женщин в предпринимательство. Сейчас мы работаем над концепцией пилотного проекта «Одно село – один продукт». У нас есть много маленьких населенных пунктов, где женщины могли бы объединиться и производить какой-то один товар или продукт – собирать и заготавливать ягоду, мастерить валяные изделия. К примеру, недавно я была в селе Аршалы Денисовского района и разговорилась с местными женщинами. Идея им понравилась, и они сказали, что могли бы производить напиток из иван-чая, которого в окрестностях очень много. Как раз такие проекты мы и планируем поддерживать в Ресурсном центре. Там начинающим предпринимательницам помогут найти финансирование, площадки для сбыта», - рассказала председатель Совета деловых женщин Костанайской области Наталья Булатова.

Бахыт Есимова отметила, что и сама несколько лет назад работала над аналогичным проектом, который показал себя вполне жизнеспособным.

«Впервые эту идею я услышала в Японии много лет назад. Рада, что она нашла отклик у нас в Казахстане. Проект действительно полезный и нужный. Не секрет, что женщинам тяжелее приходится в бизнесе, потому что они параллельно «работают» матерями, занимаются бытом. Поэтому им нужна поддержка, которую вы оказываете. В Костанайской области вообще очень активные женщины, что не может не радовать», - высказалась Бахыт Есимова.

В ходе встречи прозвучали и проблемные вопросы. К примеру, директор компании «Эксперт» Юлия Бубнова затронула тему перехода к ОСИ, который в Костанайской области идет со скрипом.

Чтобы облегчить этот процесс, фирма, которой управляет бизнес-леди, создала программу управленческого учета для Объединений собственников имущества. С ее помощью ОСИ смогут работать максимально прозрачно.

Однако в Костанайской области автоматизировать процессы пока не торопятся, хотя в других регионах эта работа уже идет вовсю. Бахыт Есимова обещала обсудить этот вопрос в акимате и рассмотреть варианты сотрудничества.