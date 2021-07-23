Костанайская полиция начала сотрудничать с Альянсом женских сил

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Департамент полиции региона и Альянс женских сил Костанайской области подписали меморандум о сотрудничестве, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Департамент полиции поддержал инициативу Альянса женских сил Костанайской области по взаимному сотрудничеству в вопросах противодействия насилия в отношении женщин и детей.

В настоящее время - это один из главных приоритетов в работе полиции. Начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов отметил, что для реализации поставленных задач в регионе введено дополнительно 19 штатных единиц инспекторов по защите женщин от насилия.

«Количество преступлений, совершенных в отношении женщин, возросло по некоторым составам, среди которых - правонарушения против личности и имущественные преступления, - сообщил Б. Аймагамбетов. - Причин этому несколько, в том числе и обострившиеся семейные проблемы в период пандемии. В настоящее время перед полицейскими, работающими в этой сфере, поставлены большие задачи по организации профилактики таких преступлений».

В полиции уверены, что усилия страж порядка в этом направлении должны быть объединены с неправительственными организациями и общественностью. И подписание меморандума - ещё один шаг на этом пути.

Председатель Альянса женских сил Костанайской области, советник ректора КРУ им. А Байтурсынова, доктор педагогических наук Римма Бектурганова выступила с предложением выдвижения на должность начальника районного отдела полиции женщины-полицейского.

«В ходе прошедших выборов в состав депутатов в маслихаты вошли женщины от Альянса женских сил. Думаю, что в качестве пилотного проекта, одно из подразделений полиции в районах могла бы также возглавить женщина-руководитель», - отметила Римма Чингисовна.

Адвокат, официальный представитель уполномоченног о по правам ребенка, член координационного совета Альянса женских сил Арайлым Аманкулова рассказала о совместных планах, которые будут реализованы в рамках меморандума.

«Учитывая латентность данного вида преступления, в области будет проводиться тестирование, с помощью которого будут выявляться жертвы насилия. Также представители НПО будут участвовать в проведении различных акций и круглых столов», - рассказала адвокат.

Депутат городского маслихата, член координационного совета Альянса женских сил Наталья Лапшина обозначила, что помимо правоохранительного аспекта здесь существуют вопросы повышения грамотности, социальной защищенности населения, формирования культурных ценностей. Решение этих задач напрямую связано с созданием целой системы по защите женщин и детей от бытового насилия, где во главу угла будет поставлена задача не борьбы с последствиями, а предупреждение.

Представитель ассоциации деловых женщин, руководитель ТОО «Азия Алтын» Светлана Михайленко уверена, что подписание меморандума придаст этой работе новый импульс. В рамках подписанного документа будет проведено несколько масштабных мероприятий.