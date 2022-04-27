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    22:52, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Костанайская полиция и банки будут совместно бороться с интернет-мошенничеством

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В департаменте полиции Костанайской области состоялась встреча с представителями банков второго уровня и обсуждены вопросы профилактики интернет-мошенничеств, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По статистике, большиство таких случаев совершается с помощью банковских карт. Теперь, согласно достигнутыми договоренностям, клиенты банков будут получать рассылки push-уведомлений в личные кабинеты о способах совершения интернет-мошенничеств. По мнению полицеских, это усилит профилактический эффект и позволит снизить количество таких фактов.

    По словам заместителя начальника ДП Костанайской области Дюсембая Байбусунова, с начала года ущерб от преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, составил более 266 млн тенге.

    «Представьте, что каждые сутки в области мошенники обманывают граждан нашей области более чем на 2 млн тенге. Особенно крупные суммы ущерба фигурируют в случаях снятия денег с банковских карт с помощью сведений, предоставленных самими потерпевшими. По статистике, по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение регистрации таких фактов более чем на 26%. Однако, несмотря на это, интернет-мошеннники изобретают все новые формы обмана», - отмечает полковник полиции.

    При этом, раскрытие таких преступлений связано с запросами в банки, на которые полиция зачастую получает неполные ответы. Длительная переписка отражается на качестве раскрытия и расследования интернет-мошенничеств.

    В ходе встречи были достигнуты договоренности между следственным судом, прокуратурой, полицейскими и банками второго уровня об оперативном обмене информацией по запрашиваемым сведениям, с учетом соблюдения законности о банковской тайне и персональных данных.

    Также представители банков подключатся к профилактической работе и совместно с полицейскими будут разъяснять меры профлактики, разрабатывать новые формы уведомлений.

    Также полицескими предложено создать в каждом банке «горячую линию», куда можно оперативно обратиться для получения необходимых сведений, в случае, если звонок показался сомнительным.


    Теги:
    Мошенничество Костанайская область МВД РК Правоохранительные органы
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