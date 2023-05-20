Костанайская область заняла первое место на соревнованиях по парапулевой стрельбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершились соревнования по парапулевой стрельбе VI Паралимпийских игр Республики Казахстан. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из 12 регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В командном зачете по парапулевой стрельбе Костанайская область заняла первое место с 4 «золотыми», 5 «серебряными» и 3 «бронзовыми» медалями, второе место с 3 «золотыми», 1 «серебряными» и 2 «бронзовыми» медалями Павлодарская область, третье место с 1 «золотыми», 1 «серебряными» и 1 «бронзовыми» медалями заняла Карагандинская область.

Стоит отметить, что VI Паралимпийские игры Республики Казахстан проходят с 10 по 30 мая в городах Алматы, Астана, Актобе. В соревнованиях примут участие более 1000 спортсменов из 20 регионов страны.