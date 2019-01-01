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Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

1 Января 2019 16:53 76
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Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Запуск масштабных проектов, привлечение инвестиций и цифровизация АПК - уходящий год был плодотворным для Костанайской области. Корреспондент МИА «Казинформ» представляет топ-7 итогов, с которыми область завершает год.

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Пять социальных инициатив: реализация новых задач

Сегодня, отталкиваясь от поручений Главы государства Н. Назарбаева, озвученных весной этого года в программной статье «Пять социальных инициатив», в Костанайской области проводится большая работа, что влияет на развитие всех сфер деятельности региона. Как сообщил в ходе визита Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева в регион аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, в рамках реализации Пяти социальных инициатив проводится работа, которая позволит создать новые рабочие места в регионе.
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

В частности, в рамках первой инициативы в регионе активно реализуется жилищная программа «Нұрлы жер». Всего в 2018 году в области планируется ввести 297 тыс. квадратных метров жилья, с ростом на 12,2%.

В рамках второй инициативы в области снижается налоговая нагрузка для 57 тысяч человек с заработной платой 63 125 тенге и меньше, на общую сумму 1,6 млрд. тенге. В рамках третьей инициативы для повышения доступности и качества высшего образования, улучшения условий проживания студенческой молодёжи в Костанайской области планируется строительство 5-ти и реконструкция 2-х общежитий, что позволит улучшить условия проживания 2,7 тыс. студентов.  Также в этом году за счет средств местного бюджета выделено более 50 млн. тенге на предоставление 34-х грантов по педагогическим и техническим специальностям. В следующем учебном году планируется выдать уже 200 грантов, 100 из которых - на медицинские специальности и 100 - на педагогические и технические профессии.

На реализацию четвертой инициативы по расширению микрокредитования на текущий год предусмотрено около 4,2 млрд. тенге, что на 31% превышает сумму прошлого года. Будет выдано более 400 кредитов. В целом, в течение ближайших лет будут наращиваться объемы микрокредитования через механизмы «Даму», «Атамекен - Костанай» совместно с ERG и в рамках программы продуктивной занятости и дорожной карты бизнеса 2020.

В рамках реализации пятой инициативы по дальнейшей газификации страны продолжается работа по реализации меморандума с АО «КазТрансГаз» на сумму порядка 13 млрд. тенге. В результате совместной работы за два прошедших года подан газ в семь сел, где проживает 20 тыс. человек. В текущем году выделено более 2 млрд. тенге на газификацию сел Федоровка, Аманкарагай и Аулиеколь, а также кварталов города Рудного, где проживают более 30 тыс. человек.  

Индустриальная зона, иностранные инвестиции и экономический рост

В последние годы в Костанайской области проводится большая работа по привлечению инвестиций. Только по сравнению с прошлым годом объём внешних инвестиций в регион возрос почти в два раза.

Как сообщил в октябре этого года заместитель акима Костанайской области Мейржан Мырзалиев, по показателю ИФО инвестиций в основной капитал наблюдается динамика роста по сравнению с предыдущими годами. Если ИФО в 2015 и 2016 годах составлял 82% и 92,5% соответственно, то в 2017 году он составил 104,3%. В этом году - уже 112,9%. 
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

Объем внешних инвестиций при этом возрос почти в 2 раза и составил 11,7 млрд тенге, рост в 1,9 раза, в 2017 году это было 6,1 млрд тенге. Всего с 2017 года в области запущено 14 новых проектов, в том числе 4 проекта, которые введены в текущем году на общую сумму 20 млрд тенге.

Среди привлёкших инвестиции проектов такие, как расширение действующего производства АО «Баян Сулу», строительство комбикормового завода мощностью 200 тонн в сутки в городе Костанае, производство комбикормов на основе вторичного сырья в Аулиекольском районе, запуск цементного завода в Рудном.

Кроме этого, в декабре в области запущен ряд крупных проектов, из них один реализуется в городе Аркалыке - мясокомбинат ТОО «Торғай ЕТ», запуск которого произведен в декабре в ходе телемоста с участием Главы государства.
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

Проект предусматривает забой КРС и МРС, переработку мясной продукции, выпуск новой продукции - колбасных изделий, консервной продукции, полуфабрикатов. В сентябре следующего года здесь планируется ввести в эксплуатацию откормочную площадку на 3 тысячи голов КРС. 

Завод планирует выйти на проектную мощность -  переработку 10 тонн мяса в сутки - к 2020 году. В проект, который в 2020 году превратиться в крупнейший в регионе мясоперерабатывающий комбинат, вложено 2 миллиарда тенге инвестиций, 1 миллиард выделяют на строительство откормплощадки..   

Ещё 2 крупных проекта реализуются на территории индустриальной зоны «Костанай». В планах - запустить производство тракторов марки «Беларус» по лицензии минского тракторного завода - холдинг «Композит Групп», стоимость проекта на первоначальном этапе реализации составляет 2,3 млрд тенге, с доведением в ближайшие годы до 15 млрд тенге. Уже в следующем году здесь намерены собрать до 3 тысяч тракторов.
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

Также на территории индустриальной зоны планируется запустить производство по выпуску строительных материалов и металлоконструкций. Инвестором является ТОО «Завод элеваторного оборудования «Астык». По проекту запланировано вложение порядка 1 млрд тенге.

В этом году также запущена работа крупнейшего мельничного комплекса в Казахстане, который базируется в Костанайской области - ТОО «Бэст-Костанай». Примечателен проект тем, что весь производственный цикл - от поступления на элеватор зерна до упаковки готовой продукции, находится под единым компьютерным учетом.
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

Производственная мощность предприятияв год - 155 тысяч тонн муки. Несмотря на то, что мельница совсем новая и запустили ее работу летом этого года, уже сегодня здесь налажен экспорт в ряд стран СНГ - Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан и Россию. В планах - выйти на рынок Китая. К слову, это первая в Азии (включая Турцию) единая технологическая линия производительностью 700 тонн в сутки по зерну, до нее самые производительные линии не превышали 500 тонн в сутки. При этом компьютеризированы все технологические процессы. Мультисистемы контроля и управления позволяют перевести мукомольное производство полностью в автоматический режим, без участия человека.

В эксплуатацию введен важный для региона проект - цементный завод. Планируется, что завод по выпуску высококачественного цемента позволит закрыть потребности в строительной отрасли Казахстана и южных регионов России. На реализацию проекта было затрачено 100 млн долларов, или около 18 млрд тенге инвестиций.
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года 

В целом, в индустриальной зоне «Костанай» к реализации запланировано 12 проектов на сумму свыше 1 трлн тенге. Запланированные проекты относятся к сфере машиностроения, сельского хозяйства, газовой промышленности. В 2019 году в индустриальной зоне также планируется приступить к строительству сельскохозяйственного хаба по глубокой переработке зерновых и масличных культур. Планируемый сельхозхаб - совместный проект казахстанского предприятия BioGrain и китайской China Marine Bunker. Общая стоимость проекта составляет 300 млн долларов. Компания BioGrain уже подписала меморандум с компанией Шаньси (off-take контракт) на экспорт всей планируемой к производству продукции в КНР.
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

По информации областного акимата, на ближайшие годы (2018-2025) в регионе сформирован пул из 40 инвестиционных проектов на общую сумму более 2,1 трлн тенге.

Костанайский автопром: увеличение производительности и вхождение китайского инвестора

Начало года для местного автопрома ознаменовалось новостью о том, что завод в 2019 году планирует запустить производство автомобилей Peugeot 301 методом CKD (мелкоузловой сборки) для рынка стран СНГ. Как оказалось, выпуск на Костанайском заводе автомобилей Peugeot 301 для рынка стран СНГ включён в производственную программу компании Peugeot-Citroen.
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

Костанайский автозавод в следующем году ставит амбициозную задачу по сборке 25 тысяч автомашин. На площадках ТОО «СарыаркаАвтоПром» в текущем году собрано 7772 легковых и 93 грузовых автомобиля, 76 автомобилей для перевозки 10 и более человек. В АО «АгромашХолдинг» собрано 225 комбайнов с ростом в 2,1 раза. Местный автопром ставит перед собой масштабные задачи. Так, если в этом году планируется собрать более 11 тысяч автомашин, то в следующем году эти показатели планируется удвоить, и собрать 25 тысяч машин.
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

Этот год для костанайского автопрома завершается подписанием инвестиционного соглашения о вхождении в капитал (51% акций) крупнейшего казахстанского автопроизводителя ТОО «СарыаркаАвтоПром» транснациональной китайской государственной компании по импорту и экспорту автомобилей СМС (China National Machinery IMP. & EXP. CORP), входящей в Genertec (China General Technology Group).
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

Третье место среди регионов Казахстана по темпам строительства и ввода жилья в эксплуатацию 

В начале текущего года в областном акимате озвучена информация о том, что за последние годы в регионе почти в 5 раз увеличили финансирование жилищного строительства.

Обеспеченность жильем на одного жителя страны за последние 10 лет выросла на 30% и составила 21,6 квадратных метра, тогда как по Костанайской области показатель составляет 21,8 квадратных метра на одного жителя. Для достижения поручений Президента поставлена задача по охвату большего количества семей и доведения показателя обеспеченности жильем на одного жителя до 30 квадратных метров к 2030 году. 

Для достижения этого показателя в Костанайской области намерены ежегодно увеличивать ввод жилья до 10%. Как оказалось, по темпам строительства и ввода жилья в эксплуатацию Костанайская область занимает третье место по Казахстану. Только в прошлом году построено и введено 2164 квартиры и 482 индивидуальных жилых дома общей площадью 264,7 тыс. кв. м жилья, или 135,9% к уровню прошлого года. Выросло и финансирование жилищного строительства в сравнении с 2016 годом в 4,8 раза.
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

В рамках реализации нового Послания для повышения качества жизни жителей региона планируется ежегодно увеличивать строительство жилья на 10%, а строительство арендного жилья и вовсе увеличат вдвое.

Глава государства также поручил придать «второе дыхание» таким масштабным программам, как «Нурлы жол» и «Нурлы жер», что позволит каждому региону развивать собственную модель устойчивого экономического роста. По итогам 2018 года в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер» в Костанайской области планируется построить 290,9 тысячи квадратных метров жилья, что на 10% выше уровня прошлого года.

Цифровизация АПК, умные фермы и электронное билетирование

В начале года костанайцев порадовала новость о возможном внедрении в местном общественном транспорте электронного билетирования на примере алматинской единой транспортной карты «Онай»
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

Уже через полгода систему электронного билетирования, которая получила название «Авто-Төлеу», тестировали на одном из автобусных маршрутов Костаная. По результатам пилотного запуска проекта  выяснится, насколько удобна в использовании новая система оплаты проезда. В 2019 году система будет внедрена на всех маршрутах Костаная. Пока местные власти озвучили сумму в 106 млн тенге, которая потребуется на внедрение новой системы.
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

Знаковым этот год стал и для сферы сельского хозяйства региона. Область выступила пилотной по цифровизации АПК. В рамках реализации Дорожной карты по цифровизации агропромышленного комплекса уже в этом году в Костанайской области реализуются пилотные проекты в семи сельхозпредприятиях региона.
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

В Дорожную карту вошли проекты по внедрению элементов точного земледелия, систем «умного» контроля над сельхозпредприятием, созданию «умных» мясной и молочной ферм. Специалистами была проанализирована предстоящая работа и имеющиеся возможности региона по реализации процесса цифровизации АПК. Среди слабых сторон - нехватка предметных знаний и компетенции фермеров, недостаточная информированность о передовых технологиях. Для решения этого вопроса в области создаётся Агротехнологический хаб. Задачами хаба станет обеспечение трансферта передовых технологий и их адаптация к местным условиям. Также на базе созданного хаба будет проводиться обучение фермеров эффективному использованию цифровых технологий в сфере сельского хозяйства.

К примеру, данные о состоянии КРС фермеры смогут получать в режиме онлайн. Данные шаги будут предприняты в рамках проекта «Умная» молочная ферма», который уже реализуется на базе ТОО «Садчиковское». В хозяйстве имеется 1700 голов голштино-фризской породы КРС молочного направления с высокой продуктивностью. Установлен и запущен в эксплуатацию доильный зал «Евро Класс 1200», с замкнутым циклом работы (Елочка) и одновременным доением 32 коров. Доильный зал полностью автоматизирован. Молоко из доильного зала по молокопроводу поступает в танк-охладитель, где хранится до того момента, пока его не заберет молоковоз.

Также для повышения эффективности предприятием запланировано внедрение системы Смакстек - устройства, предоставляющего животноводу данные о состоянии КРС в режиме реального времени. Благодаря введенным датчикам (сенсорам) автоматически поступает информация о двигательной активности и температуре животного и другие. Внедрение системы, как ожидают местные власти и фермеры, будет способствовать увеличению объемов производства на 15% и повышению качества молочной продукции, сокращению затрат на кормовую базу и ветеринарные мероприятия.

В регионе в рамках цифровизации также внедряются элементы точного замедления. Апробируют ее в двух крестьянских хозяйствах области - ТОО «АФ Қарқын» и ТОО «ОХ Заречное». В хозяйствах уже используется система автоматического контроля посева и уборки сельскохозяйственных культур и электронного учета продукции и товарно-материальных ценностей с помощью GPS-системы и беспроводных летающих аппаратов.

Цифровизация коснулась также сфер образования и здравоохранения. К 2020 году все жители Костанайской области будут иметь электронные паспорта здоровья, а очереди в детские сады Костаная теперь электронные
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

Новый город в Костанайской области

В начале года аким Костанайской области Архимед Мухамбетов актуализировал необходимость корректировки генерального плана Костаная, что связано с работой по внедрению проекта «Костанай- «умный» город», который охватывает сферу ЖКХ.
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

Проект состоит из интерактивных карт и схем, предназначенных для учета объектов застройки населённых территорий и сооружений, земельно-транспортной инфраструктуры для эффективного управления городским хозяйством, в том числе отраслями жизнедеятельности. Данные карты позволят разработать электронные градостроительные и землеустроительные кадастры. Работа по реализации взаимосвязана с проектом по разработке корректировки генерального плана, которая рассчитана на два года. В связи с этим в текущем году на эти цели выделены 200 млн тенге.

Позже стало известно о том, что поселку Затобольску в Костанайской области планируется в будущем присвоить статус города.

Сразу после этого общественнымрешением будущий город было решено назвать Тобыл.

А уже в декабре переименование Затобольска в Тобыл одобрила республиканская ономастическая комиссия. Далее этот вопрос будет находиться на рассмотрении в Правительстве РК.

Успехи костанайцев в культуре и спорте

Спортивный год для региона начался с хорошей новости, которую привезла из Дубая пауэрлифтер костанайская «Дюймовочка» Турсынай Кабыл. Именно там спортсменка стала бронзовым призером на этапе Кубка мира по паралимпийскому пауэрлифтингу.

От Костанайской области в составе сборной Казахстана Турсынай Кабыл выступила в весовой категории до 41 кг среди женщин и завоевала бронзовую медаль.
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

В марте не только Костанай, но и весь Казахстан приятно потрясла новость о победе костанайца Александра Колядина на Паралимпиаде в Пхенчхане. Он выиграл золотую медаль, выступив в соревнованиях по лыжным гонкам. В спринтерской лыжной дистанции на 1,5 км классическим стилем среди спортсменов, соревнующихся стоя, костанаец был лидером по времени на всех стадиях соревнований - как в квалификации, так и в полуфинале.
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

«Золото» с чемпионата Германии родной области в этом году подарили и костанайские паратанцоры
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

Успехи в спорте в этом году показали не только профессиональные спортсмены области. К примеру, капитан полиции из Костаная Олжас Сакаулов стал чемпионом мира по джиу-джитсу среди полиции, армии и охранных подразделени, а воспитанница Костанайской ДЮСШ №1 им. К.Оспанова Яна Литвинова на чемпионате Казахстана завоевала лицензию на чемпионат мира по гиревому спорту.
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

Весьма удачно спортивный год региона завершает «бронза» костанайских «тоболовцев» на чемпионате Казахстана. Таких успехов и результатов клуба «Тобол» костанайцы ждали целых 8 лет.

Немало хороших событий произошло и в области культуры. К примеру, в этом году в регионе впервые снимали полнометражный фильм «Кім кінәлі», в котором 70% актёрского состава - жители региона, успешно прошедшие кастинг и сумевшие раскрыть свой талант.
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

В октябре также стало известно о том, что в Костанайскую область наконец привезли бюст Кейки батыра из Венгрии, в музей им. А. Иманова в Амангельдинском районе. Работу по идентификации и восстановлению облика народного героя провели в столице Венгрии Будапеште специалисты Музея естественных наук под руководством генерального директора Золтана Коршоша.
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

В Костанайской области в этом году также нашли древнее изваяние фигуры человека, а точнее воина. Его нашли в Денисовском районе. Как рассказали в историко-краеведческом музее Денисовского района, где с недавних пор находится каменный воин. Изначально необычную находку обнаружил на территории Покровского сельского округа фермер Сергей Стяжкин. Находка представляет собой каменное изваяние, изображающее широкоплечего человека с чашей в правой руке и с клинковым оружием, которое он держит на уровне талии в левой руке. Просматриваются и детали одежды: отвороты воротника и широкий пояс. Специалисты считают, что изначально скульптура содержала также изображение лица, но сейчас эта часть изваяния утрачена.
Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

На обратной стороне изваяния высечены чёрточки, похожие на рунические знаки. Предположительно, каменной скульптуре более тысячи лет. В следующем году сотрудники музея ждут в гости экспертов из исследовательских институтов, которые заинтересовались каменным изваянием. Причём исследователи займутся изучением не только самой фигуры из камня, но и степного ландшафта в зоне находки.   

Успехи этого года масштабнее показателей прошлых лет. Остается надеяться на то, что тенденция роста сохранится во всех отраслях жизнедеятельности региона и в будущем, и положительно скажется на благосостоянии каждого костанайца в целом. 


Главное фото: horde.me

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Ключевые слова: Костанайская область, Акимат,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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