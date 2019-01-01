Костанайская область: Успехи и достижения 2018 года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Запуск масштабных проектов, привлечение инвестиций и цифровизация АПК - уходящий год был плодотворным для Костанайской области. Корреспондент МИА «Казинформ» представляет топ-7 итогов, с которыми область завершает год.

Пять социальных инициатив: реализация новых задач

Сегодня, отталкиваясь от поручений Главы государства Н. Назарбаева, озвученных весной этого года в программной статье «Пять социальных инициатив», в Костанайской области проводится большая работа, что влияет на развитие всех сфер деятельности региона. Как сообщил в ходе визита Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева в регион аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, в рамках реализации Пяти социальных инициатив проводится работа, которая позволит создать новые рабочие места в регионе.



В частности, в рамках первой инициативы в регионе активно реализуется жилищная программа «Нұрлы жер». Всего в 2018 году в области планируется ввести 297 тыс. квадратных метров жилья, с ростом на 12,2%.

В рамках второй инициативы в области снижается налоговая нагрузка для 57 тысяч человек с заработной платой 63 125 тенге и меньше, на общую сумму 1,6 млрд. тенге. В рамках третьей инициативы для повышения доступности и качества высшего образования, улучшения условий проживания студенческой молодёжи в Костанайской области планируется строительство 5-ти и реконструкция 2-х общежитий, что позволит улучшить условия проживания 2,7 тыс. студентов. Также в этом году за счет средств местного бюджета выделено более 50 млн. тенге на предоставление 34-х грантов по педагогическим и техническим специальностям. В следующем учебном году планируется выдать уже 200 грантов, 100 из которых - на медицинские специальности и 100 - на педагогические и технические профессии.

На реализацию четвертой инициативы по расширению микрокредитования на текущий год предусмотрено около 4,2 млрд. тенге, что на 31% превышает сумму прошлого года. Будет выдано более 400 кредитов. В целом, в течение ближайших лет будут наращиваться объемы микрокредитования через механизмы «Даму», «Атамекен - Костанай» совместно с ERG и в рамках программы продуктивной занятости и дорожной карты бизнеса 2020.

В рамках реализации пятой инициативы по дальнейшей газификации страны продолжается работа по реализации меморандума с АО «КазТрансГаз» на сумму порядка 13 млрд. тенге. В результате совместной работы за два прошедших года подан газ в семь сел, где проживает 20 тыс. человек. В текущем году выделено более 2 млрд. тенге на газификацию сел Федоровка, Аманкарагай и Аулиеколь, а также кварталов города Рудного, где проживают более 30 тыс. человек.

Индустриальная зона, иностранные инвестиции и экономический рост

В последние годы в Костанайской области проводится большая работа по привлечению инвестиций. Только по сравнению с прошлым годом объём внешних инвестиций в регион возрос почти в два раза.

Как сообщил в октябре этого года заместитель акима Костанайской области Мейржан Мырзалиев, по показателю ИФО инвестиций в основной капитал наблюдается динамика роста по сравнению с предыдущими годами. Если ИФО в 2015 и 2016 годах составлял 82% и 92,5% соответственно, то в 2017 году он составил 104,3%. В этом году - уже 112,9%.



Объем внешних инвестиций при этом возрос почти в 2 раза и составил 11,7 млрд тенге, рост в 1,9 раза, в 2017 году это было 6,1 млрд тенге. Всего с 2017 года в области запущено 14 новых проектов, в том числе 4 проекта, которые введены в текущем году на общую сумму 20 млрд тенге.

Среди привлёкших инвестиции проектов такие, как расширение действующего производства АО «Баян Сулу», строительство комбикормового завода мощностью 200 тонн в сутки в городе Костанае, производство комбикормов на основе вторичного сырья в Аулиекольском районе, запуск цементного завода в Рудном.

Кроме этого, в декабре в области запущен ряд крупных проектов, из них один реализуется в городе Аркалыке - мясокомбинат ТОО «Торғай ЕТ», запуск которого произведен в декабре в ходе телемоста с участием Главы государства.



Проект предусматривает забой КРС и МРС, переработку мясной продукции, выпуск новой продукции - колбасных изделий, консервной продукции, полуфабрикатов. В сентябре следующего года здесь планируется ввести в эксплуатацию откормочную площадку на 3 тысячи голов КРС.

Завод планирует выйти на проектную мощность - переработку 10 тонн мяса в сутки - к 2020 году. В проект, который в 2020 году превратиться в крупнейший в регионе мясоперерабатывающий комбинат, вложено 2 миллиарда тенге инвестиций, 1 миллиард выделяют на строительство откормплощадки..

Ещё 2 крупных проекта реализуются на территории индустриальной зоны «Костанай». В планах - запустить производство тракторов марки «Беларус» по лицензии минского тракторного завода - холдинг «Композит Групп», стоимость проекта на первоначальном этапе реализации составляет 2,3 млрд тенге, с доведением в ближайшие годы до 15 млрд тенге. Уже в следующем году здесь намерены собрать до 3 тысяч тракторов.



Также на территории индустриальной зоны планируется запустить производство по выпуску строительных материалов и металлоконструкций. Инвестором является ТОО «Завод элеваторного оборудования «Астык». По проекту запланировано вложение порядка 1 млрд тенге.

В этом году также запущена работа крупнейшего мельничного комплекса в Казахстане, который базируется в Костанайской области - ТОО «Бэст-Костанай». Примечателен проект тем, что весь производственный цикл - от поступления на элеватор зерна до упаковки готовой продукции, находится под единым компьютерным учетом.



Производственная мощность предприятияв год - 155 тысяч тонн муки. Несмотря на то, что мельница совсем новая и запустили ее работу летом этого года, уже сегодня здесь налажен экспорт в ряд стран СНГ - Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан и Россию. В планах - выйти на рынок Китая. К слову, это первая в Азии (включая Турцию) единая технологическая линия производительностью 700 тонн в сутки по зерну, до нее самые производительные линии не превышали 500 тонн в сутки. При этом компьютеризированы все технологические процессы. Мультисистемы контроля и управления позволяют перевести мукомольное производство полностью в автоматический режим, без участия человека.

В эксплуатацию введен важный для региона проект - цементный завод. Планируется, что завод по выпуску высококачественного цемента позволит закрыть потребности в строительной отрасли Казахстана и южных регионов России. На реализацию проекта было затрачено 100 млн долларов, или около 18 млрд тенге инвестиций.



В целом, в индустриальной зоне «Костанай» к реализации запланировано 12 проектов на сумму свыше 1 трлн тенге. Запланированные проекты относятся к сфере машиностроения, сельского хозяйства, газовой промышленности. В 2019 году в индустриальной зоне также планируется приступить к строительству сельскохозяйственного хаба по глубокой переработке зерновых и масличных культур. Планируемый сельхозхаб - совместный проект казахстанского предприятия BioGrain и китайской China Marine Bunker. Общая стоимость проекта составляет 300 млн долларов. Компания BioGrain уже подписала меморандум с компанией Шаньси (off-take контракт) на экспорт всей планируемой к производству продукции в КНР.



По информации областного акимата, на ближайшие годы (2018-2025) в регионе сформирован пул из 40 инвестиционных проектов на общую сумму более 2,1 трлн тенге.

Костанайский автопром: увеличение производительности и вхождение китайского инвестора

Начало года для местного автопрома ознаменовалось новостью о том, что завод в 2019 году планирует запустить производство автомобилей Peugeot 301 методом CKD (мелкоузловой сборки) для рынка стран СНГ. Как оказалось, выпуск на Костанайском заводе автомобилей Peugeot 301 для рынка стран СНГ включён в производственную программу компании Peugeot-Citroen.



Костанайский автозавод в следующем году ставит амбициозную задачу по сборке 25 тысяч автомашин. На площадках ТОО «СарыаркаАвтоПром» в текущем году собрано 7772 легковых и 93 грузовых автомобиля, 76 автомобилей для перевозки 10 и более человек. В АО «АгромашХолдинг» собрано 225 комбайнов с ростом в 2,1 раза. Местный автопром ставит перед собой масштабные задачи. Так, если в этом году планируется собрать более 11 тысяч автомашин, то в следующем году эти показатели планируется удвоить, и собрать 25 тысяч машин.



Этот год для костанайского автопрома завершается подписанием инвестиционного соглашения о вхождении в капитал (51% акций) крупнейшего казахстанского автопроизводителя ТОО «СарыаркаАвтоПром» транснациональной китайской государственной компании по импорту и экспорту автомобилей СМС (China National Machinery IMP. & EXP. CORP), входящей в Genertec (China General Technology Group).



Третье место среди регионов Казахстана по темпам строительства и ввода жилья в эксплуатацию

В начале текущего года в областном акимате озвучена информация о том, что за последние годы в регионе почти в 5 раз увеличили финансирование жилищного строительства.

Обеспеченность жильем на одного жителя страны за последние 10 лет выросла на 30% и составила 21,6 квадратных метра, тогда как по Костанайской области показатель составляет 21,8 квадратных метра на одного жителя. Для достижения поручений Президента поставлена задача по охвату большего количества семей и доведения показателя обеспеченности жильем на одного жителя до 30 квадратных метров к 2030 году.

Для достижения этого показателя в Костанайской области намерены ежегодно увеличивать ввод жилья до 10%. Как оказалось, по темпам строительства и ввода жилья в эксплуатацию Костанайская область занимает третье место по Казахстану. Только в прошлом году построено и введено 2164 квартиры и 482 индивидуальных жилых дома общей площадью 264,7 тыс. кв. м жилья, или 135,9% к уровню прошлого года. Выросло и финансирование жилищного строительства в сравнении с 2016 годом в 4,8 раза.



В рамках реализации нового Послания для повышения качества жизни жителей региона планируется ежегодно увеличивать строительство жилья на 10%, а строительство арендного жилья и вовсе увеличат вдвое.

Глава государства также поручил придать «второе дыхание» таким масштабным программам, как «Нурлы жол» и «Нурлы жер», что позволит каждому региону развивать собственную модель устойчивого экономического роста. По итогам 2018 года в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер» в Костанайской области планируется построить 290,9 тысячи квадратных метров жилья, что на 10% выше уровня прошлого года.

Цифровизация АПК, умные фермы и электронное билетирование

В начале года костанайцев порадовала новость о возможном внедрении в местном общественном транспорте электронного билетирования на примере алматинской единой транспортной карты «Онай»



Уже через полгода систему электронного билетирования, которая получила название «Авто-Төлеу», тестировали на одном из автобусных маршрутов Костаная. По результатам пилотного запуска проекта выяснится, насколько удобна в использовании новая система оплаты проезда. В 2019 году система будет внедрена на всех маршрутах Костаная. Пока местные власти озвучили сумму в 106 млн тенге, которая потребуется на внедрение новой системы.



Знаковым этот год стал и для сферы сельского хозяйства региона. Область выступила пилотной по цифровизации АПК. В рамках реализации Дорожной карты по цифровизации агропромышленного комплекса уже в этом году в Костанайской области реализуются пилотные проекты в семи сельхозпредприятиях региона.



В Дорожную карту вошли проекты по внедрению элементов точного земледелия, систем «умного» контроля над сельхозпредприятием, созданию «умных» мясной и молочной ферм. Специалистами была проанализирована предстоящая работа и имеющиеся возможности региона по реализации процесса цифровизации АПК. Среди слабых сторон - нехватка предметных знаний и компетенции фермеров, недостаточная информированность о передовых технологиях. Для решения этого вопроса в области создаётся Агротехнологический хаб. Задачами хаба станет обеспечение трансферта передовых технологий и их адаптация к местным условиям. Также на базе созданного хаба будет проводиться обучение фермеров эффективному использованию цифровых технологий в сфере сельского хозяйства.

К примеру, данные о состоянии КРС фермеры смогут получать в режиме онлайн. Данные шаги будут предприняты в рамках проекта «Умная» молочная ферма», который уже реализуется на базе ТОО «Садчиковское». В хозяйстве имеется 1700 голов голштино-фризской породы КРС молочного направления с высокой продуктивностью. Установлен и запущен в эксплуатацию доильный зал «Евро Класс 1200», с замкнутым циклом работы (Елочка) и одновременным доением 32 коров. Доильный зал полностью автоматизирован. Молоко из доильного зала по молокопроводу поступает в танк-охладитель, где хранится до того момента, пока его не заберет молоковоз.

Также для повышения эффективности предприятием запланировано внедрение системы Смакстек - устройства, предоставляющего животноводу данные о состоянии КРС в режиме реального времени. Благодаря введенным датчикам (сенсорам) автоматически поступает информация о двигательной активности и температуре животного и другие. Внедрение системы, как ожидают местные власти и фермеры, будет способствовать увеличению объемов производства на 15% и повышению качества молочной продукции, сокращению затрат на кормовую базу и ветеринарные мероприятия.

В регионе в рамках цифровизации также внедряются элементы точного замедления. Апробируют ее в двух крестьянских хозяйствах области - ТОО «АФ Қарқын» и ТОО «ОХ Заречное». В хозяйствах уже используется система автоматического контроля посева и уборки сельскохозяйственных культур и электронного учета продукции и товарно-материальных ценностей с помощью GPS-системы и беспроводных летающих аппаратов.

Цифровизация коснулась также сфер образования и здравоохранения. К 2020 году все жители Костанайской области будут иметь электронные паспорта здоровья, а очереди в детские сады Костаная теперь электронные.



Новый город в Костанайской области

В начале года аким Костанайской области Архимед Мухамбетов актуализировал необходимость корректировки генерального плана Костаная, что связано с работой по внедрению проекта «Костанай- «умный» город», который охватывает сферу ЖКХ.



Проект состоит из интерактивных карт и схем, предназначенных для учета объектов застройки населённых территорий и сооружений, земельно-транспортной инфраструктуры для эффективного управления городским хозяйством, в том числе отраслями жизнедеятельности. Данные карты позволят разработать электронные градостроительные и землеустроительные кадастры. Работа по реализации взаимосвязана с проектом по разработке корректировки генерального плана, которая рассчитана на два года. В связи с этим в текущем году на эти цели выделены 200 млн тенге.

Позже стало известно о том, что поселку Затобольску в Костанайской области планируется в будущем присвоить статус города.

Сразу после этого общественнымрешением будущий город было решено назвать Тобыл.

А уже в декабре переименование Затобольска в Тобыл одобрила республиканская ономастическая комиссия. Далее этот вопрос будет находиться на рассмотрении в Правительстве РК.

Успехи костанайцев в культуре и спорте

Спортивный год для региона начался с хорошей новости, которую привезла из Дубая пауэрлифтер костанайская «Дюймовочка» Турсынай Кабыл. Именно там спортсменка стала бронзовым призером на этапе Кубка мира по паралимпийскому пауэрлифтингу.

От Костанайской области в составе сборной Казахстана Турсынай Кабыл выступила в весовой категории до 41 кг среди женщин и завоевала бронзовую медаль.



В марте не только Костанай, но и весь Казахстан приятно потрясла новость о победе костанайца Александра Колядина на Паралимпиаде в Пхенчхане. Он выиграл золотую медаль, выступив в соревнованиях по лыжным гонкам. В спринтерской лыжной дистанции на 1,5 км классическим стилем среди спортсменов, соревнующихся стоя, костанаец был лидером по времени на всех стадиях соревнований - как в квалификации, так и в полуфинале.



«Золото» с чемпионата Германии родной области в этом году подарили и костанайские паратанцоры



Успехи в спорте в этом году показали не только профессиональные спортсмены области. К примеру, капитан полиции из Костаная Олжас Сакаулов стал чемпионом мира по джиу-джитсу среди полиции, армии и охранных подразделени, а воспитанница Костанайской ДЮСШ №1 им. К.Оспанова Яна Литвинова на чемпионате Казахстана завоевала лицензию на чемпионат мира по гиревому спорту.



Весьма удачно спортивный год региона завершает «бронза» костанайских «тоболовцев» на чемпионате Казахстана. Таких успехов и результатов клуба «Тобол» костанайцы ждали целых 8 лет.

Немало хороших событий произошло и в области культуры. К примеру, в этом году в регионе впервые снимали полнометражный фильм «Кім кінәлі», в котором 70% актёрского состава - жители региона, успешно прошедшие кастинг и сумевшие раскрыть свой талант.



В октябре также стало известно о том, что в Костанайскую область наконец привезли бюст Кейки батыра из Венгрии, в музей им. А. Иманова в Амангельдинском районе. Работу по идентификации и восстановлению облика народного героя провели в столице Венгрии Будапеште специалисты Музея естественных наук под руководством генерального директора Золтана Коршоша.



В Костанайской области в этом году также нашли древнее изваяние фигуры человека, а точнее воина. Его нашли в Денисовском районе. Как рассказали в историко-краеведческом музее Денисовского района, где с недавних пор находится каменный воин. Изначально необычную находку обнаружил на территории Покровского сельского округа фермер Сергей Стяжкин. Находка представляет собой каменное изваяние, изображающее широкоплечего человека с чашей в правой руке и с клинковым оружием, которое он держит на уровне талии в левой руке. Просматриваются и детали одежды: отвороты воротника и широкий пояс. Специалисты считают, что изначально скульптура содержала также изображение лица, но сейчас эта часть изваяния утрачена.



На обратной стороне изваяния высечены чёрточки, похожие на рунические знаки. Предположительно, каменной скульптуре более тысячи лет. В следующем году сотрудники музея ждут в гости экспертов из исследовательских институтов, которые заинтересовались каменным изваянием. Причём исследователи займутся изучением не только самой фигуры из камня, но и степного ландшафта в зоне находки.

Успехи этого года масштабнее показателей прошлых лет. Остается надеяться на то, что тенденция роста сохранится во всех отраслях жизнедеятельности региона и в будущем, и положительно скажется на благосостоянии каждого костанайца в целом.





Главное фото: horde.me