Костанайская область покинула «зелёную» зону

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайская область вновь в списке регионов, находящихся в «желтой зоне». Прирост заболеваемости за сутки составил 0,22%, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

11 апреля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 31 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,22%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: в городе Костанае - 17, Рудном - 6, Костанайском и Мендыкаринском районах - по 2, Алтынсаринском, Аулиекольском, Карабалыкском районах и г. Аркалыке - по 1.

22 из них обследованы по самообращению, 8 - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 - с профцелью.

Из числа инфицированных 24 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 11 апреля 2021 года зарегистрировано 14192 случая COVID-19.

Количество выздоровевших - 12446.