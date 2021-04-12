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    13:11, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Костанайская область покинула «зелёную» зону

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайская область вновь в списке регионов, находящихся в «желтой зоне». Прирост заболеваемости за сутки составил 0,22%, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    11 апреля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 31 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,22%.

    Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: в городе Костанае - 17, Рудном - 6, Костанайском и Мендыкаринском районах - по 2, Алтынсаринском, Аулиекольском, Карабалыкском районах и г. Аркалыке - по 1.

    22 из них обследованы по самообращению, 8 - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 - с профцелью.

    Из числа инфицированных 24 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

    Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 11 апреля 2021 года зарегистрировано 14192 случая COVID-19.

    Количество выздоровевших - 12446.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область Общество
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