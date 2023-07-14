Костанайская молодежь не спешит участвовать в льготном кредитовании от государства

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области слабыми темпами идет реализация программы в рамках поручения Главы Государства по выдаче молодежи льготных кредитов под 2,5% годовых на развитие бизнеса. Аким области Кумар Аксакалов подверг критике работу районов и городов и разбирался, что все же мешает молодежи брать льготные кредиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего в текущем году планируется выдать не менее 180 кредитов молодежи в возрасте от 21 до 35 лет. На эти цели из республиканского бюджета предусмотрено 900 млн тенге. Аграрной кредитной корпорацией принята 101 заявка на сумму 463,2 млн тенге, то есть это 51,5% от предусмотренной суммы. Претендентами на кредиты заявлены проекты по приобретению оборудования для торгового павильона, приобретению аппарата для продажи воды, спецтехники, проекты по производству молочных продуктов, проекты в сфере животноводства и другие», - проинформировала руководитель управления координации занятости и социальных программ Гульнар Абенова.

На сегодняшний день комиссией одобрены лишь 64 заявки на сумму 289,7 млн тенге, из них выдано – 52 кредита на сумму 234 млн тенге. На рассмотрении - 31 заявка на сумму 146,4 млн тенге, а вот 6 заявителей вовсе отказались от кредита в ходе рассмотрения заявок.

«Если сельская молодежь в большинстве активно принимает участие в кредитовании, хотя на селе существуют и другие инструменты кредитования, то от жителей городской местности заявки поступают очень слабо. Так, от жителей Лисаковска не поступило ни одной заявки, по Костанаю поступило всего 12 заявок на сумму 57,1 млн тенге или 17,6% от предусмотренной суммы, в городе Рудный поступило заявок на 20,8% от предусмотренной суммы. По сельской местности необходимо активизировать работу в Карабалыкском районе, где поступило заявок на 27,9% от предусмотренной суммы и в районе имени Б. Майлина – поступило заявок на 40% от предусмотренной суммы», - отмечает Яна Абенова.

Аким области Кумар Аксакалов возмутился таким бездействием регионов, ведь, по его словам, в других областях не только успевают осваивать выделенные деньги, но запрашивают средства дополнительно. Спрос, получается, у молодежи в других областях к льготным кредитам - высок

«Это ведь хорошая поддержка для молодежи, чтобы развивать свой бизнес. А у нас абсолютно никакой работы не проводилось. Работа упущена», - заявил Аксакалов.

Больше всего досталось акиму Лисаковска, где нет ни единой заявки от молодежи на получение льготного кредита. Аксакалов поручил рассмотреть дисциплинарное взыскание на руководство города Лисаковска за упущение в работе.