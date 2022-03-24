Костанайская команда выиграла чемпионат РК по футзалу

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Команда «Allur» из Костаная стала чемпионом Республики Казахстан по футзалу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»

VI Чемпионат РК, который проходил в праздничные дни в столице Казахстана, собрал лучших представителей этого вида спорта страны.

Костанайская команда на пути к финалу встретилась с командами «Бейнеу» (Мангистау) - 10:1; «Бекет» (СКО) - 4:4; «Korkem-Kazaly» (Кызылорда) - 5:4; «Tulpar» (Павлодар) - 8:2; «Жигер» (Атырау) - 7:3; «Kaisar Plaza» (Алматы) - 4:1; «Биосфера» (Караганда) - 2:2, по пенальти 5:4.

В финальном поединке «ТЧЭ-14» (Караганда) и «Allur» (Костанай) провели напряженный поединок, в котором автором единственного победного гола стал Алексей Забогонский.

Лучшим игроком чемпионата был признан Асхат Тайбасаров (Allur).