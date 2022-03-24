РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:14, 24 Март 2022 | GMT +6

    Костанайская команда выиграла чемпионат РК по футзалу

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Команда «Allur» из Костаная стала чемпионом Республики Казахстан по футзалу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»

    VI Чемпионат РК, который проходил в праздничные дни в столице Казахстана, собрал лучших представителей этого вида спорта страны.

    Костанайская команда на пути к финалу встретилась с командами «Бейнеу» (Мангистау) - 10:1; «Бекет» (СКО) - 4:4; «Korkem-Kazaly» (Кызылорда) - 5:4; «Tulpar» (Павлодар) - 8:2; «Жигер» (Атырау) - 7:3; «Kaisar Plaza» (Алматы) - 4:1; «Биосфера» (Караганда) - 2:2, по пенальти 5:4.

    В финальном поединке «ТЧЭ-14» (Караганда) и «Allur» (Костанай) провели напряженный поединок, в котором автором единственного победного гола стал Алексей Забогонский.

    Лучшим игроком чемпионата был признан Асхат Тайбасаров (Allur).


    Теги:
    Спорт Костанайская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!