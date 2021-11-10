Костанайская девушка-полицейский стала победителем чемпионата Азии по единоборствам

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайская девушка-полицейский стала победителем чемпионата Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в Костанайской области прошел III открытый чемпионат Азии по единоборствам среди мужчин, женщин и молодежи. Инспектор СОБР департамента полиции Костанайской области Сая Ауельбекова сражалась в весовой категории 57 кг и стала победителем чемпионата.

В данном спортивном состязании наряду с Азиатскими странами, как Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан, соревновались также спортсмены из соседней России.

Сая Ауельбекова занимается спортом с 17 лет. У девушки немало достижений: она является мастером спорта по вольной борьбе и кандидатом в мастера спорта по самбо.

«Это мой первый выход на поле боя по единоборству. Могу сказать, что получила большой опыт, узнала себя с другой стороны. Данные состязания дали мне путевку на чемпионат мира и, надеюсь, станет началом моих новых достижений. Большое спасибо нашему командиру Жанибеку Мухамеджанову, благодаря его особому вниманию в подготовке к соревнованиям мы добиваемся высоких показателей, – говорит инспектор СОБР.

Она прекрасно понимает, что предстоящий чемпионат требует более высокой ответственности. Она уже активно начала подготовку к мировому турниру.

Напомним, что Сая Ауельбекова заняла второе место на республиканском чемпионате по самбо, который проходил в августе этого года в Актау.