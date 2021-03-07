Костанайская боксерша Владислава Кухта: Бокс - это искусство и все нужно делать красиво

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Боксер из Костаная, трёхкратная чемпионка Казахстана, неоднократный призёр международных турниров Владислава Кухта поделилась с корреспондентом МИА «Казинформ», какого девушке быть в боксе и насколько это «женская» профессия?

С чего начиналась история Владиславы

Родом Владислава из села Новопавловка Карасуского района. Именно здесь в сельской школе Владислава пробовала себя в различных видах спорта. Это были танцы, и туризм, баскетбол и атлетика и даже шахматы.

Знакомство Владиславы с элементами боевых видов спорта началось ещё в родительском доме, когда отец девушки устраивал мини-соревнования для неё и братишки. Эти времена девушка вспоминает с особой теплотой.

«С боксом у нас отношения сложились с самого детства, с начальных классов школы. Как сейчас помню, папа нас с братишкой тренировал дома, показывал интересные приемы, устраивал различные соревнования. Сядет на кресле, и мы с братишкой показываем ему свои способности. Конечно, всё было на уровне игры. Но уже тогда мне это нравилось. Это закаляло в нас боевой дух и дух доброго соперничества», - делится Владислава.

В 9 классе перед девушкой встал выбор продолжать учиться и окончить школу на «Алтын Белгi» или все-таки посвятить себя спорту. Проблема была в том, что для занятий боксом профессионально надо было переезжать в Костанай.

«Я поняла, что хочу заниматься боксом. И переехала в город, чтобы тренироваться под руководством старшего тренера области Акзама Барлыбаева. Так и началась моя осознанная и целенаправленная спортивная карьера. На сегодняшний день я трёхкратный чемпион Казахстана по всем возрастам. И я с уверенностью могу сказать, что бокс для меня не просто хобби, но и дело жизни, которое уже приносит не только моральное удовлетворение, но и материально обеспечивает», - говорит В. Кухта.

Сейчас Владислава вместе со сборной Казахстана находится в Болгарии. Проходит период спортивной обкатки на соревнованиях, просмотр соперников перед Олимпийскими играми. Лицензию на участие в них Владислава намерена выиграть на чемпионате мира в Париже в мае.

Бокс - искусство и женщине в нем есть место

Принято считать, что бокс - мужской вид спорта. Но наши спортсменки успешно разрушают такой стереотип. Сама же Владислава Кухта считает, что женщина – это украшение бокса.

«Я считаю, что бокс это, в первую очередь, искусство. Здесь так же, как, к примеру, в шахматах, нужно думать на несколько шагов вперёд, просчитывать и опережать каждый ход соперника. Это не просто вышел на ринг и борешься всеми способами, всё нужно делать красиво и с умом. И кому, как не женщине, показать всю эту красоту, - смеётся девушка. - Это и движения, и пластика, и яркие эмоции».

Владислава прошла уже немало боев и встречалась на ринге с десяток сильных соперниц. Но каждый бой, по словам спортсменки, особенный и запоминающийся.

«Каждый бой это новая история, новый опыт. Один из ярких боев, который вспоминается в первую очередь - бой с россиянкой на чемпионате мира в 2015 году. Тогда я ей уступила. Позже в 2017 году мы встретились на соревнованиях в Турции. Там я взяла реванш и стала чемпионом турнира. Несмотря на то, что на ринге мы соперники, в жизни мы очень хорошо общаемся»,- добавила она.

В планах у Владиславы, конечно же, главная цель - Олимпийское золото. Впереди (в случае получения лицензии) первая Олимпиада.