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Костанайку оштрафовали на более чем 200 тыс. тенге за религиозную проповедь в автобусе
19 Мая 2022 17:41

Костанайку оштрафовали на более чем 200 тыс. тенге за религиозную проповедь в автобусе

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Женщина вела религиозную проповедь в маршрутном автобусе. Нарушительницу привлекли к ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Костанайской области в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявили факт осуществления незаконной миссионерской деятельности жительницей областного центра в общественном транспорте.

«Женщина вела религиозную проповедь в маршрутном автобусе. Пассажиры выложили видео в социальные сети. Полицейские установили, что горожанка не имела разрешительных документов на миссионерскую деятельность. На основании видеозаписи, а также показаний очевидцев составлен административный протокол по ст.490 КоАП РК»,- прокомментировали в департаменте полиции.

В ведомстве также отметили, что с принятием закона о религии такие факты сократились. Теперь, религиозные объединения проводят свои мероприятия в установленных местах, а миссионерство осуществляется только по регистрации.

В суде женщина признала свою вину. Ей пришлось заплатить штраф на сумму свыше двухсот тысяч тенге.

Автор:
Корреспондент
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