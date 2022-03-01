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Костанайка установила новый рекорд по пожарно-спасательному спорту

1 Марта 2022 22:39
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Костанайка установила новый рекорд по пожарно-спасательному спорту

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске завершился ХХХ - среди мужчин, VIII - среди женщин, VII - среди юношей чемпионаты Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту. Новый рекорд на них установила жительница Костанайской области Айнур Бажева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

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В течение трех дней состязания проходили в острой борьбе за кубок чемпионов на манеже ДЧС ВКО. Как отметил на открытии чемпионата министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин, «в настоящее время пожарно-спасательный спорт не утратил своей прикладной направленности, все также требует развития силы, выносливости, координации, командной слаженности, развитой техники выполнения упражнений, но в тоже время эти соревнования стали еще более зрелищными, захватывающими, с острым соперничеством за право быть первым».

19 команд со всей республики состязались в дисциплинах стометровой полосы с препятствиями и подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни.

«Ваши спортивные успехи закреплены в рейтинге пожарно-прикладного спорта, на вершине которого вы неоднократно оказывались. В этот знаменательный день примите искренние поздравления и дальнейших спортивных успехов», - отметил директор исполнительного комитета ОО «Спортивной федерации пожарных и спасателей» Даурен Данаев.

Украшением чемпионата были женские команды. Особенно выступление Айнуры Бажевой из города Костаная, которая установила новый рекорд Казахстана, пройдя стометровку за 16, 97 секунд. Ранее она неоднократно становилась победительницей в прохождении сложных спортивных дисциплин. В 2021 году она показала результат-17 секунд по прохождению 100-метровой полосы с препятствиями и стала победительницей летнего чемпионата.

Ранее Айнур Бажева рассказала о том, как покорила пожарно-спасательный спорт.


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#Костанайская область   #Спорт   #МЧС  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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