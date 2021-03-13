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    14:57, 13 Март 2021 | GMT +6

    Костанайцы задолжали по транспортному налогу около 330 млн тенге

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В должниках на транспортный налог числится почти 10 тысяч жителей Костанайской области. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила руководитель управления непроизводственных платежей департамента госдоходов Костанайской области Шынар Муканова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «При образовании у физического лица налоговой задолженности органами госдоходов направляется уведомление. В случае непогашения задолженности в течении 30 рабочих дней со дня вручения уведомления налоговый орган выносит приказ и направляет его для исполнения судебному исполнителю, – сообщила Шынар Муканова. - На сегодняшний день в регионе 9 792 налогоплательщиков имеют задолженность по налогу на транспортные средства в сумме 330 млн.тенге».

    Она напомнила, что уплатить налог на транспортные средства за 2020 год необходимо не позднее 1 апреля этого года.

    Налогоплательщики, к слову, могут самостоятельно исчислить сумму транспортного налога на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. А оплатить через электронные кошельки БВУ, в частности Народного банка и Каспи банка.

    К слову, в Костанайской области в этом году ждут уплаты налогов за транспортные средства от 29 тысяч граждан, всего же в регионе числится 133 тысяч владельцев авто.



    Теги:
    Закон и право Костанайская область Транспорт
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