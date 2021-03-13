Костанайцы задолжали по транспортному налогу около 330 млн тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В должниках на транспортный налог числится почти 10 тысяч жителей Костанайской области. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила руководитель управления непроизводственных платежей департамента госдоходов Костанайской области Шынар Муканова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«При образовании у физического лица налоговой задолженности органами госдоходов направляется уведомление. В случае непогашения задолженности в течении 30 рабочих дней со дня вручения уведомления налоговый орган выносит приказ и направляет его для исполнения судебному исполнителю, – сообщила Шынар Муканова. - На сегодняшний день в регионе 9 792 налогоплательщиков имеют задолженность по налогу на транспортные средства в сумме 330 млн.тенге».

Она напомнила, что уплатить налог на транспортные средства за 2020 год необходимо не позднее 1 апреля этого года.

Налогоплательщики, к слову, могут самостоятельно исчислить сумму транспортного налога на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. А оплатить через электронные кошельки БВУ, в частности Народного банка и Каспи банка.

К слову, в Костанайской области в этом году ждут уплаты налогов за транспортные средства от 29 тысяч граждан, всего же в регионе числится 133 тысяч владельцев авто.



