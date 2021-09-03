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Костанайцы за две недели нарушили ПДД свыше 13 тысяч раз

3 Сентября 2021 23:00
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Костанайцы за две недели нарушили ПДД свыше 13 тысяч раз

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Свыше 13 тысяч нарушений ПДД выявлено в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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На территории Костанайской области с 13 июля по 31 августа проводилось ОПМ «Безопасная дорога». За 50 дней сотрудниками полиции выявлено более 13 тысяч правонарушений.

Задержано 13 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В поселке Боровское Мендыкаринского района полицейскими была остановлена автомашина ВАЗ-2131 под управлением 38-летнего водителя, который управлял авто, будучи лишенным права управления. Согласно медицинскому заключению, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения средней степени. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 346 УК РК.

В период проведения ОПМ сотрудники полиции большое внимание уделяли выявлению грубых нарушений ПДД. За это время было выявлено:

– 1396 нарушений скоростного режима;

– 1886 водителей привлечено к ответственности за не пристегнутый ремень безопасности;

– 465 нарушений правил перевозки детей, в том числе без детского удерживающего устройства;

– 658 водителей привлечены к ответственности за пользование сотовым телефоном;

– 20 водителей привлечены к ответственности за управление, будучи лишенными права управления.

С начала ОПМ к административной ответственности за нарушение ПДД привлечено 1461 пешеходов. За различные нарушения ПДД водворено на штрафную стоянку 476 автомобилей, в том числе 257 авто, стоящих на учете в других государствах. За этот период в области совершено 42 ДТП, в которых 12 человек погибли и 44 человека получили телесные повреждения.


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#Костанайская область   #Транспорт   #Общество   #Дороги  
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